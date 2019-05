Planetário Digital oferece programação gratuita para população

Fonte: Prefeitura Municipal de Anápolis

Foto: Renato Lopes – Dircom

Olhar de perto as estrelas, os planetas e as galáxias, assistir filmes em fulldome — cúpula hemisférica com projeção em 360 graus — e conhecer mais sobre tudo o que nos inquieta. É assim que funciona o Planetário Digital de Anápolis, para além de um espaço voltado à astronomia, trata-se de um local de cultivo e divulgação do conhecimento, nas palavras de sua coordenadora Ismênia Maria Soares.

São milhares de visitantes ao mês, tanto de alunos das redes pública e privada quanto da comunidade em geral. Consolidado como ponto turístico, é o primeiro e único planetário totalmente digital da região Centro-Oeste, o que atrai excursões de instituições de ensino de cidades próximas e fomenta o turismo na cidade. “Temos visitantes de todos os cantos do Estado, de municípios próximos e também os que se deslocam centenas de quilômetros apenas para conhecer nossas instalações e aproveitar a programação”, comenta Ismênia.

A coordenadora explica que a criança e o adolescente são o principal foco do trabalho, pois a partir da imersão deles em um ambiente não formal, como o planetário, há estímulo pela busca de mais informações, sendo despertado o fascínio pelo novo, refletindo positivamente na educação. Para cada faixa etária é desenvolvido um tipo de atividade, há laboratórios de informática, contação de histórias, experimentoteca — em parceria com o Instituto Federal de Educação, são realizados experimentos químicos e físicos — e projeção de filmes na cúpula relacionados a ciências.

Lógica de programação para crianças

O Planetário abriga também projetos especiais, que é o caso do AlunoTec, da Prefeitura de Anápolis, realizado por meio da Secretaria Municipal de Educação. Recentemente, vinte crianças da rede municipal iniciaram o curso de Lógica de Programação, no âmbito da iniciativa, totalmente gratuito.

Tendência mundial, a antecipação dos estudos de programação de computador traz impacto significativo, principalmente nos alunos do ensino fundamental, para o desenvolvimento do raciocínio lógico, que pode ser aplicado em diversas áreas do conhecimento. “A ideia é popularizar o tema, pois a percepção geral é de que a área é difícil e complicada, que está longe da realidade deles e, neste curso, mostramos que é possível fazer jogos e construir programas de computador com as ferramentas certas”, explica a coordenadora do projeto no Planetário, Noeli Antônia Pimentel Vaz, que é professora no curso de Sistemas de Informação da Universidade Estadual de Goiás (UEG), instituição parceira da Prefeitura.

Programa-se: visite o Planetário!

Há duas maneiras de aproveitar as atividades, em visitas diurnas mediante agendamento ou após o horário comercial. De terça a sexta, das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas são recebidos os grupos escolares e de instituições que programaram a visita com antecedência.

A partir das 18 horas, o Planetário é aberto ao público em geral, não sendo necessário agendamento. Dependendo das condições climáticas, às 19 horas, os telescópios são movidos para a área externa para observações do céu. Já às 20 horas, é o momento da sessão de cinema, são 62 lugares. O local fica aberto até as 22 horas.

Informações: (62) 3902-2728.

