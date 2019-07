Prefeitura de Anápolis deve realizar o serviço em toda a cidade, até o final deste ano

Fonte: Prefeitura Municipal de Anápolis

Anápolis já recebeu 108 mil m² de sinalização horizontal, somente até o mês de junho de 2019. O número se aproxima do resultado do ano passado inteiro, quando foram executados 120 mil m². Até dezembro próximo, a meta da Prefeitura, via Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT), é atender a cidade inteira, seja revitalizando o que já existe, ou implantando nova sinalização.

Essencial para organizar, controlar e orientar o trânsito, ela tem sido uma das principais frentes de trabalho da gestão. Até 2016, a média anual de sinalização horizontal era de apenas 60 mil m², o equivalente a oito campos do Estádio Jonas Duarte — desde 2017 até agora, este trabalho já ultrapassa os 48 campos.

O foco atual das equipes da CMTT está nos bairros JK, Industrial Jundiaí, Vila Formosa, Residencial Eldorado e adjacências. Durante o dia, são executados trabalhos com menor impacto no trânsito, como vagas de carga e descarga, estacionamento rotativo, vagas de idoso, entre outros. Já no período noturno, são realizados trabalhos de porte maior, que trariam grandes transtornos se realizados em outro horário. “Para além da questão da fluidez no trânsito, a sinalização é fator primordial na segurança tanto de pedestres quanto de condutores”, afirma o diretor de engenharia da CMTT, Igor Siqueira.

Bairros já sinalizados

Ao todo, em 2019, já receberam sinalização (horizontal e vertical): Bairro Bom Clima, Jardim Gonçalves, Bairro Santo André, Vila João Luiz de Oliveira, Jardim Ana Paula, Vila Esperança, Bairro São João, Vila Santa Isabel, Jardim Bandeirante, Vila Corumbá, Vila Maracananzinho, Cidade Jardim, Residencial Vila Virginia Correa, Setor Central, Loteamento Campos Sales, Vila Tocantins, Vila Matias, Vila de Lourdes, Vila Santa Teresinha, Vila das Acácias, Vila União, Bairro Paraíso, Vila Mariana, Jardim Calixto, Novo Paraíso, Residencial Morumbi, Loteamento Jibran El Hajj, Parque Calixtópolis, Vale das Laranjeiras, Residencial Reny Cury, Residencial Copacabana, Residencial Montana, Residencial Dom Emanuel, Nova Vila Jaiara, Residencial Palmeiras, Residencial Mônica Braga, Anexo Itamaraty, Loteamento Las Palmas, Vila Jaiara Setor Norte e Sul, bairro Bandeiras, Vila Harmonia I e II, Residencial Villa Bela.

Contribua!

A população pode ajudar no trabalho da CMTT, informando os locais críticos e gargalos na cidade quando o assunto é trânsito. Basta ligar nos telefones 3902-2823 ou (62) 98551-3050 ou abrir protocolo na própria CMTT, Unidades dos Rápidos, Guichê na URBAN, Ouvidoria 156 ou através do e-mail: cmtt@anapolis.go.gov.br.