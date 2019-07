Fonte: Gerência de Comunicação do Detran-GO

Durante a Festa de Trindade

Com o compromisso de contribuir com a fluidez do trânsito e a segurança viária, o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) participa da Festa em Louvor ao Divino Pai Eterno, de 28 de junho a 7 de julho, em Trindade. Equipes de educadores estão trabalhando com distribuição dos coletes refletivos aos romeiros que caminham rumo à Capital da Fé.

Durante o evento, a autarquia contará com um estande para ações educativas e realizará blitzen de fiscalização, visando coibir a combinação de álcool e direção, prevenindo conflitos no trânsito.

Equipes de educadores do Detran-GO trabalham desde o início da semana nas principais rotas que levam à Trindade orientando os romeiros e distribuindo coletes refletivos. Para isso, estão percorrendo três rotas: Aragoiânia, Cromínia, Goiatuba, Morrinhos; Iporá, São Luís; e Rio Verde, Indiara, Acreúna e Guapó.

De 28/06 a 7/07, a autarquia realizará atividades educativas e blitzen da Balada Responsável na Festa em Louvor ao Divino Pai Eterno. A ação busca conscientizar os fiéis sobre comportamentos seguros no trânsito e, especialmente, prevenir acidentes tirando das ruas condutores que insistirem dirigir embriagados.

Além das ações itinerantes, o Detran-GO contará com um estande onde será distribuído material educativo e expostos os óculos 3D, que simulam no organismo a sensação de ingestão e álcool ou drogas. Os romeiros que visitarem o local poderão fazer testes e tirar dúvidas. O objetivo da ação é mostrar o prejuízo motor e visual que a embriaguez causa e estimular a reflexão sobre os perigos de dirigir após a ingestão de bebidas alcoólicas.

Seja visto

O gerente de Educação para o Trânsito do Detran-GO, Gustavo Mota, orienta os romeiros a usarem roupas claras e refletivas durante a caminhada. Isso, garante eles sejam visto pelos condutores a uma longa distância, melhorando as condições de segurança para ambos. Os caminheiros também devem andar sempre em fila indiana e no acostamento. O uso do fone de ouvido deve ser evitado, pois ele tira a atenção do pedestre fazendo com que ele deixe de perceber com antecedência uma possível situação de perigo.

Durante o dia, a caminhada deve ser evitada entre as 10h e 16h. Também é essencial que os romeiros usem proteção solar, intensifiquem a hidratação e certifiquem com antecedência que o calçado a ser utilizado é confortável aos pés.