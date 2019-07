Anápolis comemora 112 anos e realiza uma série de ações especiais em julho

O mês de julho é especial para Anápolis. É que no dia 31 comemora-se o aniversário da cidade e, para isso, a Prefeitura de Anápolis preparou uma programação cheia de lançamentos e inaugurações — além da segunda edição do Arraiana, que ocorre neste ano de 30 de julho a 3 de agosto.

Somente na primeira semana do mês, já foram anunciadas três ações que contemplam público amplo e diversificado. A primeira foi o lançamento do Programa GraduAção, que irá conceder bolsas de estudo de ensino superior para a população de baixa renda. No dia seguinte, o anúncio do Programa IntegrAção, que amplia as atividades oferecidas a crianças e adolescentes no âmbito do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV). E ontem mesmo, dia 4, foram retomadas as obras da unidade básica de Saúde do bairro Leblon.

O ponto alto será na semana do dia 22, quando estão programadas a inauguração de dois Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis), um no bairro Santo Antônio e outro no bairro Pedro Ludovico, além da Unidade de Pronto Atendimento de Perfil Pediátrico (antigo Cais Mulher).

E as ações não param por aí. Confira calendário completo abaixo ou clique aqui.

Facebook Twitter Google+