Goiás lidera produção de trigo no Centro-Oeste

Cultura tem apresentado crescimento mesmo em um ambiente climático desafiador (Foto: Paulo Kurtz/Embrapa)

Goiás se consolida como líder na produção de trigo no Centro-Oeste. O Estado produziu, na safra de 2024, mais de 234 mil toneladas do grão, em uma área de 110 mil hectares, segundo levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Utilizado na produção de pães e massas, e também na alimentação animal, o grão teve uma produtividade de 2,1 toneladas/hectare na última safra goiana.

Os números colocam o estado em posição de destaque regional, com 75,7% do quantitativo produzido no Centro-Oeste, além de consolidá-lo como o maior produtor de trigo fora das regiões Sul e Sudeste, onde as temperaturas amenas, mais comumente associadas a essa cultura, favorecem seu cultivo.

Assim, embora as condições climáticas do Cerrado não sejam consideradas ideais para o cultivo do trigo, essa cultura tem registrado significativo sucesso em Goiás, superando os desafios acarretados pelas altas temperaturas da região.

Conforme explica o titular da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Pedro Leonardo Rezende, essa expansão ocorre especialmente por intermédio da pesquisa e desenvolvimento de cultivares com maior potencial de adaptação e rendimento, com a utilização dos sistemas de sequeiro e irrigado sob pivô central.

“Aliadas ao uso de tecnologias de irrigação de ponta, a crescente demanda doméstica e a dinâmica de preços tornam o trigo uma opção extremamente atraente para a diversificação e o aumento da renda dos produtores goianos”, detalha.

Ele ressalta ainda que o suporte contínuo do Governo de Goiás ao agronegócio é fundamental para a expansão da produção não apenas do trigo, mas também das demais culturas, como soja, milho, sorgo, entre outras.