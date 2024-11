Inscrições para ingresso na rede municipal começam no mês de novembro

As crianças que estavam na lista de espera deverão acessar o sistema e realizar uma atualização no cadastro

A rede municipal de Educação abrirá, neste mês de novembro, o período de inscrição dos estudantes para o ano letivo de 2025. Para as fases creche (Infantil I, II e III) e Pré-Escola (Infantil IV e V), as inscrições acontecerão dos dias 18 a 30 de novembro. Para o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), as inscrições vão dos dias 02 de dezembro a 13 de dezembro.

Para realizar o cadastro, o responsável pelo estudante deverá acessar o site da Prefeitura de Anápolis pelo Portal da Educação, selecionar a fase em que deseja fazer a inscrição e preencher todos os dados pessoais necessários. As crianças que estavam na lista de espera deverão acessar o sistema e realizar uma atualização no cadastro. “É importante que todos os responsáveis estejam atentos ao calendário e façam a inscrição no período determinado, para garantir uma vaga para o próximo ano letivo,” destacou a secretária de Educação, Flávia Fernanda. Ela ressaltou ainda que “a equipe da Secretaria está disponível para esclarecer qualquer dúvida e orientar os responsáveis nesse processo”. O resultado da inscrição estará disponível no Portal da Educação a partir do dia 15 de janeiro de 2025. Atualmente, mais de 37 mil estudantes são atendidos pela rede municipal em 63 escolas e 44 CEIs e CMEIs. Período de inscrição Inscrição Creche e Pré-Escola – 18 de novembro a 30 de novembro

Ensino Fundamental – 02 de dezembro a 13 de dezembro

Para realizar a inscrição, acesse o site pelo link: www.portaleducacao.anapolis.go.gov.br