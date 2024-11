Festa de abertura do Natal do Bem será nesta quinta

Entrada, atrações e estacionamento são totalmente gratuitos. Todos os espaços de visitação da festa são acessíveis a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida (Foto: Arquivo Natal do Bem 2023/ OVG)

O Papai Noel já está pronto para a grande festa que o Goiás Social e a OVG preparam no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), em Goiânia. A abertura do Natal do Bem 2024, o maior evento natalino gratuito do país, será nesta quinta-feira (14/11), a partir das 18 horas. A programação segue até 5 de janeiro.

“Serão 53 dias de festa e muita confraternização. Tivemos a preocupação em ofertar, de graça, um ambiente que realmente reproduz a beleza do Natal”, afirma o governador Ronaldo Caiado. Entrada, atrações e estacionamento são totalmente gratuitos. Todos os espaços de visitação da festa são acessíveis a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

“Queremos proporcionar um Natal onde todos possam sonhar e se encantar, sem barreiras e sem distinção”, enfatiza a coordenadora do Goiás Social e primeira-dama do Estado, Gracinha Caiado.

Novidades do Natal do Bem 2024 Para 2024, serão mais de 300 apresentações culturais gratuitas. A festa surpreende com personagens vivos, que interagem de forma lúdica e divertida. As atrações contam com cenas teatrais e músicas clássicas de Natal, que são interpretadas por bailarinos, cantores, acrobatas e artistas circenses, animando o público em todos os espaços. Neste ano, o projeto conta com 30 mil m², 2,7 milhões de pontos de luz e árvore de 40 metros de altura. A Vila Gastronômica terá 25 quiosques, com as mais diversas opções de alimentação. O Natal do Bem 2024 também apresentará novas atrações, como uma roda gigante inédita em Goiás e um presépio em estilo vitoriano, além de manter o trenzinho que percorre os ambientes natalinos. O ambiente receberá um conjunto de elementos visuais, auditivos e táteis para transformar as atrações em opções acessíveis a todos os públicos.

Ônibus e estacionamento gratuitos

Para facilitar o acesso ao evento, o Natal do Bem terá duas linhas especiais de ônibus gratuitas para as famílias chegarem ao local sem preocupação. A Rota 1 sairá do Shopping Flamboyant até o CCON. E a Rota 2 partirá da Praça Cívica rumo ao CCON.

Além das linhas especiais gratuitas, haverá outras duas linhas regulares da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC). A Linha 990, partindo do Terminal Praça da Bíblia. E a Linha 991, que sai do Terminal Isidória. Ambas vão desembarcar no CCON.

Para quem for no carro, serão seis estacionamentos gratuitos com 12 mil vagas rotativas, 5 mil a mais do que em 2023. Aqueles que optarem por ir no táxi ou utilizar transporte por aplicativo terão ponto para embarque e desembarque no CCON.

Linhas de ônibus exclusivas

Linha 990 – Terminal Praça da Bíblia / Praça Cívica / Oscar Niemeyer

Linha 991 – Terminal Isidória / Flamboyant / Oscar Niemeyer

Linha gratuita – Praça Cívica / Oscar Niemeyer

Linha gratuita – Shopping Flamboyant / Oscar Niemeyer

Funcionamento

O Natal do Bem vai funcionar de terça-feira a domingo, das 18 às 23 horas. Apenas nos dias 24 e 31 de dezembro, o horário será diferente: das 19 até às 21 horas.

Serviço

14 de novembro a 5 de janeiro

3ª feira a domingo – 18h às 23h

24 e 31 de dezembro – 19h às 21h