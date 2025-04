Pescados e ovos apresentam 181% de variação nos preços segundo pesquisa procon

Órgão orienta que os consumidores pesquisem os preços antes de realizar suas compras, considerando o aumento da procura por ovos e pescados durante a Quaresma (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Os estabelecimentos visitados foram: Atende Mais, Pérola, Floresta, Carrefour, Lev Pescados, Atacadão do Peixe, Gran Fish, Peixe & Cia e Casa dos Pescados.

Principais variações de preços encontradas:

-Bacalhau Saithe Pedaço Congelado:

A maior variação de preço foi encontrada no Bacalhau Saithe Pedaço Congelado. O menor preço foi encontrado no Supermercado Carrefour, por R$ 60,39, enquanto o maior preço foi no Supermercado Floresta, por R$ 169,90, uma diferença de 181%.

–Filé de Tilápia:

O preço do Filé de Tilápia também apresentou grande variação. O menor preço foi no Supermercado Pérola, por R$ 20,79, e o maior no Supermercado Carrefour, por R$ 49,90, variação de 140,02%.

-Piramutaba em Posta:

Para o Piramutaba em Posta, o menor preço foi encontrado no Supermercado Pérola, por R$ 14,90, enquanto o maior preço no Supermercado Floresta, por R$ 31,90, uma variação de 114,63%.

-Ovos Brancos (dúzia):

A dúzia de ovos brancos apresentou variação média de 49,15%. O menor preço foi encontrado no Supermercado Floresta, por R$ 9,99, e o maior preço no Supermercado Pérola, por R$ 14,90.

-Ovos Vermelhos (20 unidades):

Os ovos vermelhos de 20 unidades apresentaram variação de 42,35%. O menor preço foi no Supermercado Carrefour, por R$ 27,39, e o maior preço foi no Supermercado Atende Mais, por R$ 38,99.

Orientações do Procon:

O Procon orienta que os consumidores pesquisem os preços antes de realizar suas compras, considerando o aumento da procura por ovos e pescados durante o período da Quaresma. Além disso, o órgão recomenda:

-Para os pescados:

Verificar a aparência dos peixes (frescos e congelados), observando odor, coloração, embalagem e as condições de conservação.

Peixes frescos devem ser refrigerados em gelo ou em balcões refrigerados adequados. Já os peixes congelados devem ser mantidos em freezers que garantam a temperatura ideal.

Verificar o preço e a origem dos produtos.

-Para os ovos:

Verificar a integridade da casca, a limpeza do produto, a data de produção e validade, a embalagem e as condições de armazenamento.

Além disso, o Procon recomenda que o consumidor planeje suas compras, compare os preços, desconfie de preços muito baixos e exija nota fiscal.

Em caso de dúvidas, irregularidades ou denúncias, o consumidor pode entrar em contato com o Procon pelo telefone (62) 3902-1365 ou pelo Zap da Prefeitura, através do número (62) 98551-6888.

Confira na íntegra a tabela e o relatório técnico da pesquisa.