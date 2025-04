Quarta Cultural homenageia raízes da música brasileira

Apresentação é um convite para mergulhar na riqueza e diversidade cultural do Brasil, conectando as tradições musicais do passado (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A noite da “Quarta Cultural” desta semana contará com a participação do GRUVA – Grupo de Violeiros de Anápolis, com a apresentação do “Raízes Musicais Brasileiras”. O evento começa às 19h, no Teatro Municipal, e é uma realização da Secretaria da Assistência Social, através da Diretoria de Cultura. O GRUVA é um grupo formado por 10 violoncelistas que têm o desejo de valorizar e difundir a música através do violoncelo. O mais recente projeto do grupo, “Raízes Musicais Brasileiras”, é um convite para mergulhar na riqueza e na diversidade cultural do Brasil, conectando as tradições musicais do passado. Desde ícones da música erudita, passando pela bossa nova, o baião, até o sertanejo raiz e a MPB, este projeto oferece um olhar amplo sobre as raízes da música brasileira. Paralelamente ao evento, na parte externa do teatro, acontecerá uma feira cultural com praça gastronômica.