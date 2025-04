Anápolis tem vagas abertas para curso gratuito de informática básica

Aulas acontecerão do dia 14 de abril ao dia 25 de junho no CEITEC em Anápolis (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A UAB é um programa do Governo Federal, desenvolvido em parceria com a Prefeitura de Anápolis.

Ao todo estão disponíveis 25 vagas do curso que será disponibilizado de forma gratuita para a população.

Os interessados podem fazer a inscrição até o dia 11 deste mês presencialmente, no Polo de Anápolis da UAB, que está localizado no Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia de Anápolis (CEITEC), portando os documentos originais e cópias do RG e CPF.

Saiba mais sobre o curso

A capacitação será realizada para o nível básico com aulas ministradas por profissionais capacitados que abordarão o assunto de forma prática e teórica.

As aulas acontecerão do dia 14 de abril ao dia 25 de junho, todas as segundas e quartas, das 18h30 às 20h, no Ceitec.