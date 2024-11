Chapa Compromisso tem a maior vitória Já registrada em eleições da OAB Anápolis

Samuel Santos, Arinilson Mariano e Vandir Allan: Presidente e Conselheiro Seccional reeleitos e Conselheiro Federal Eleito

Com 80,9% dos votos válidos, Samuel Santos é reeleito presidente da subseção, consolidando aliança histórica

A subseção da OAB Anápolis viveu um momento histórico nas eleições para o triênio 2025-2027, com a vitória esmagadora da chapa municipal (Chapa 1) liderada por Samuel Santos, reeleito com 80,9% dos votos válidos, ou 1.132 votos. A Chapa concorrente teve 12,7% ou 178 votos. Mais de 90% dos advogados aptos votaram, totalizando 1.310 profissionais. Apenas 3,36% ou 89 votos, foram brancos ou nulos. Uma dos menores índices de abstenção, nulos e brancos também já somadas em eleições da Ordem na cidade.

O pleito, realizado de forma 100% online, também marcou a eleição de Wandir Allan ao Conselho Federal e a reeleição de Arinilson Mariano ao Conselho Seccional, ambos pela chapa estadual, também vitoriosa, em um cenário de forte engajamento e unidade entre lideranças locais e regionais.

A vitória, considerada a maior já registrada pela subseção, reflete uma campanha que uniu antigos rivais e apresentou propostas voltadas à valorização da advocacia e ao fortalecimento da representatividade de Anápolis na Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO). A eleição de Samuel Santos à presidência da OAB Anápolis não se limitou a números expressivos. Representou, também, a consolidação de uma aliança sem precedentes entre grupos historicamente rivais da advocacia local.

A união, celebrada ao longo da campanha, teve como objetivo principal a defesa das prerrogativas dos advogados e a ampliação da representatividade de Anápolis nos principais órgãos da OAB-GO. “Essa vitória não é só da nossa chapa, mas de toda a advocacia anapolina. A união dos colegas foi essencial para construirmos um projeto coletivo e inclusivo para a classe”, afirmou Samuel Santos em discurso de agradecimento.

Para a OAB Goiás, ou seja, a estadual, o grupo vencedor, contou com nomes de peso, como Arinilson Mariano, reeleito conselheiro seccional, e Wandir Alan, eleito conselheiro federal. “Nossa missão será levar ao Conselho Federal a força da advocacia de Anápolis, fortalecendo nossa cidade e lutando por avanços para todos os advogados goianos”, destacou Wandir Alan. Já Arinilson destacou a força da união em Anápolis, que deve se refletir na próxima gestão da OAB Goiás. “Essa aliança vai, com certeza, se refletir numa Seccional mais atuante na nossa cidade”, prevê ele.

Reeleição em Anápolis

Samuel Santos assumiu a presidência da subseção de Anápolis pela primeira vez no triênio 2022-2024. Durante sua gestão, consolidou importantes avanços para a classe, incluindo a inauguração de novas salas de apoio aos advogados, maior celeridade no atendimento das demandas locais e a ampliação de cursos e eventos voltados à capacitação. Sua reeleição com 90% dos votos válidos é um reflexo direto do reconhecimento de sua liderança pela advocacia local.

Além disso, sua campanha para o triênio 2025-2027 foi marcada pela proposta de fortalecer a digitalização dos serviços, ampliar a defesa das prerrogativas e criar programas de mentoria para jovens advogados. “Queremos construir uma advocacia mais forte e unida, capaz de enfrentar os desafios da era digital e de garantir que nossos direitos sejam respeitados em todos os espaços”, afirmou Samuel em uma das etapas da campanha.

Desafios para o próximo triênio

Entre as principais propostas da nova gestão de Samuel Santos está a criação de um núcleo de apoio ao advogado digital, voltado à capacitação em tecnologias jurídicas e inteligência artificial. Outras iniciativas incluem a ampliação de parcerias com instituições de ensino para oferta de cursos e a construção de um canal direto entre a subseção e o Poder Judiciário, visando maior agilidade na solução de problemas.

A defesa das prerrogativas profissionais também será prioridade, especialmente em um cenário onde as demandas da advocacia continuam em crescimento. “Vamos continuar lutando para que cada advogado tenha suas prerrogativas garantidas e seu trabalho respeitado, pois isso é essencial para a justiça e para a cidadania”, afirmou Samuel.

Além disso, a nova gestão enfrentará desafios estruturais, como a modernização das salas de apoio e a ampliação da infraestrutura da subseção, acompanhando o crescimento da advocacia na região.

Eleições 100% on-line

O processo eleitoral da OAB-GO para o triênio 2025-2027 foi realizado de forma totalmente digital, através da plataforma eleicoesoabgo.org.br. A inovação garantiu praticidade e segurança aos mais de 27 mil advogados habilitados a votar em todo o estado.

A eleição também contou com a chamada Janela da Transparência, iniciativa que permitiu aos advogados conhecerem cada etapa do sistema de votação. “Essa foi uma eleição histórica não apenas pelos números, mas pelo nível de engajamento e pela transparência do processo”, destacou Wandir Alan.

Com uma vitória avassaladora e uma equipe preparada, a nova gestão da OAB Anápolis inicia seu mandato com a responsabilidade de honrar o apoio massivo da classe. Os próximos anos prometem ser de trabalho intenso, com foco em inovação, representatividade e fortalecimento da advocacia local. “Estamos prontos para construir uma OAB ainda mais forte e conectada com as demandas dos advogados e da sociedade”, concluiu Samuel Santos.

Box1:

Chapas que concorreram a nível estadual

Rafael Lara Martins – Chapa 1 “O Compromisso Continua”

Bruno Aurélio Rodrigues da Silva Pena – Chapa 2 “Coragem Pra Mudar”

Pedro Augusto Miranda de Almeida – Chapa 3 “Pela Ordem”

Chapas que concorreram a nível municipal

Samuel Santos – Chapa 1 “Compromisso União para Avançar”

Pedro Jacinto Xavier – Chapa 2 “Coragem para Mudar”

Box 2:

Chapa Compromisso (Chapa 1) “Compromisso União para Avançar”

Samuel Santos – Presidente

Leandro Viturino – Vice-presidente

Thiago Neri – Secretário Geral

Cleire Vieira – Secretária Geral Adjunta

Priscilla Santana – Tesoureira

Conselheiros Seccionais

Arinilson Mariano

Laura Landin

Louise Costa

Ponciano Souto

Regis Davidson