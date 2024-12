Concurso para Procurador de Goiás divulga resultado preliminar da prova oral

PGE-GO divulgou, no Diário Oficial de Goiás desta terça-feira (10/12), resultado preliminar da prova oral do 15º Concurso Público para Procurador do Estado de Goiás (Foto: PGE)

A Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE-GO) divulgou, no Diário Oficial de Goiás desta terça-feira (10/12), o Edital N° 17/2024, referente à divulgação do resultado preliminar da prova oral do 15º Concurso Público para Procurador do Estado de Goiás. A relação preliminar, por ordem de classificação, está disponível AQUI. É facultado ao candidato requerer, antes da interposição de eventual recurso contra o resultado preliminar, o acesso à gravação em áudio e vídeo de sua prova, devendo tal solicitação ser feita, exclusivamente, nos dias 11 e 12 de dezembro de 2024, por meio do site da Fundação Carlos Chagas. O acesso à gravação em áudio e vídeo da prova oral não é condição necessária à interposição de eventual recurso contra o resultado preliminar pelo candidato. Os recursos contra o resultado preliminar da prova oral poderão ser apresentados nos dias 07, 08 e 09 de janeiro de 2025, por meio do site da FCC, ocasião em que o candidato terá acesso ao espelho de resposta das questões, bem como à correspondente gravação em áudio e vídeo de sua prova, restrita aos que a solicitaram no prazo estabelecido.