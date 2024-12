Agenda de shows do Cine Teatro São Joaquim para o fim de semana

No domingo (15/12), às 20 horas, o Sesc Mesa Brasil apresenta show com Guilherme Arantes (Foto: Divulgação)

O Cine Teatro São Joaquim, unidade da Secretaria de Estado da Cultura localizada na cidade de Goiás, apresenta sua agenda de shows para este fim de semana. A programação inclui show beneficente no sábado (14/12), às 19 horas, do cantor gospel Gilberto Nunes. A entrada é 1kg de alimento não perecível.

No domingo (15/12), às 20 horas, o Sesc Mesa Brasil apresenta show com Guilherme Arantes. A entrada também é com doações de alimentos.

Gilberto Nunes

O cantor Gilberto Nunes atua desde o ano de 2002 compondo, gravando e cantando músicas gospel.

“O objetivo desse show é ajudar as pessoas carentes da cidade de Goiás e, ainda assim, divulgar meu trabalho, 100% autoral. Convém destacar que nunca cobrei por nenhuma apresentação, sempre realizei tendo como contrapartida de 1 kg de alimento não perecível, para ajudar o próximo”, afirma.

Guilherme Arantes

Com 27 álbuns lançados, Guilherme Arantes tem músicas gravadas por Roberto Carlos, Maria Bethânia, Elis Regina, Caetano Veloso, Gal Costa, entre outros. Em 2024, Guilherme completa 48 anos de carreira e é considerado um dos maiores compositores da música brasileira.

No dia 12 de junho deste ano, lançou um novo single intitulado O prazer de viver para mim é você e está preparando um novo álbum, com lançamento previsto para o primeiro semestre de 2025.

Serviço

Show Gilberto Nunes

Sábado (14/12)

Horário: 19h

Local: Cine Teatro São Joaquim

Entrada: 1kg de alimento não perecível

Show Guilherme Arantes

Domingo (15/12)

Horário: 20h

Local: Cine Teatro São Joaquim

Entrada: 1kg de alimento não perecível para credenciados Sesc e 2kg de alimento não perecível para o público em geral