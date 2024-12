Governo antecipa convocação de 631 professores aprovados em concurso

Rede estadual de educação ganha reforço de novos professores a partir de fevereiro de 2025 (Foto: Seduc-GO)

O Governo de Goiás publicou no Diário Oficial desta quarta-feira (11/12) a lista de convocados das turmas 01 e 02 de 2025 do último concurso de professores efetivos da rede estadual de educação. Com esta convocação, o governo já chamou 3.160 dos 5.050 aprovados em concurso realizado em 2022 para o cargo de professor PIII.

Assim como nas etapas anteriores, a posse será realizada de forma virtual, por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), visando garantir agilidade ao processo, segundo o que rege o edital. A convocação atende a um compromisso feito pelo governador Ronaldo Caiado de antecipar a chamada das turmas previstas para o ano que vem.

A partir de fevereiro, os 316 professores da turma 1 entram em efetivo exercício. Já os 315 professores da turma 2 entram em efetivo exercício no mês de março. Os convocados deverão enviar a documentação necessária para investidura em cargo público, como:

CPF,

RG,

comprovante de endereço,

título eleitoral

e diploma de curso superior.

Os novos profissionais serão alocados em diferentes regiões da rede estadual, que conta com cerca de mil unidades escolares e atende mais de 480 mil estudantes. De forma inédita, o concurso possibilitou a posse de professores: