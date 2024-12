Goiás tem superávit de US$ 6,3 bilhões na balança comercial

Saldo em novembro foi de US$ 299 milhões (Foto: SIC)

Goiás atinge superávit de US$ 6,3 bilhões no saldo da balança comercial de janeiro a novembro de 2024, de acordo com relatório da Superintendência de Comércio Exterior e Atração de Investimentos Internacionais, divulgado pela Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (SIC). O resultado é reflexo de US$ 11,4 bilhões em exportações e US$ 5,1 bilhões em importações.

“Com a excelente gestão do governo estadual, Goiás tem se destacado no cenário brasileiro com índices acima da média nacional. Os dados das indústrias goianas que exportam e importam estão crescentes; isso fortalece a economia goiana e mostra a nossa força no comércio exterior”, destaca o titular da SIC, Joel de Sant’Anna Braga Filho.

Balança comercial

Rio Verde se destaca como o maior município exportador de Goiás, correspondendo a US$ 3 bilhões (28,65%) de todas as exportações realizadas pelo estado. Jataí e Mozarlândia vêm em seguida, representando US$ 1 bilhão (9,73%) e U$ 615,7 milhões (5,77%) dos valores exportados, respectivamente. O principal destino é a China, que recebeu 48,22% das exportações neste ano.

A China também é o principal país de origem das importações goianas, representando uma parcela de 24,61% ao longo do ano, acompanhada por Alemanha (13,59%) e Estados Unidos (13,01%). Anápolis é o maior município importador do estado, recebendo 43,87% de todas as importações realizadas.

No levantamento referente apenas a novembro de 2024, o saldo comercial goiano foi de US$ 299 milhões, apresentando valores de exportação de US$ 736 milhões e de importação de US$ 437 milhões. Referente aos produtos vendidos, destacam-se em 2024 o complexo soja (52,96%), carnes (17,38%), ferroligas (7,02%) e açúcar (6,75%).

Brasil

No mês de novembro de 2024, a balança comercial brasileira teve saldo positivo de US$ 7 bilhões, apresentando valores de exportação de US$ 28 bilhões e de importação de US$ 20 bilhões.