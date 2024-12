Goiás Turismo capacita mais de 2 mil profissionais do setor

Objetivo da capacitação dos 2 mil profissionais pela Goiás Turismo é fortalecer as doze regiões turísticas do estado (Fotos: Goiás Turismo)

A Goiás Turismo capacitou de forma gratuita mais de dois mil profissionais do setor em 2024. As ações de qualificação profissional envolvem promoção de workshops, palestras e oficinas de planejamento estratégico.

O objetivo da iniciativa é fortalecer as doze regiões turísticas do estado.

“É papel da Goiás Turismo contribuir para o aprimoramento de experiências oferecidas aos turistas quando visitam os municípios do nosso estado. Para isso, fazemos além da promoção desses destinos pelo país e fora dele, o trabalho de qualificação desses profissionais que serão os responsáveis por promover as melhores experiências a quem escolhe Goiás como destino”, explica o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral.

Para contribuir com o desenvolvimento de uma comunicação mais eficiente entre o profissional e o turista, o assistente de gestão administrativa da Goiás Turismo, Liomar Pereira de Jesus, levou o workshop Desinibição na Comunicação para nove regiões turísticas:

Negócios e Tradições;

Chapada dos Veadeiros;

Águas Quentes;

Pegadas do Cerrado;

Estrada de Ferro;

Ouro;

Lagos do Paranaíba

e Terra Ronca.

“Para o próximo ano, nossa expectativa é incluir as três únicas regiões que ficaram faltando para completarmos as doze”, projeta Liomar.

Ele oferece ainda, em parceria com o Sindicato dos Guias de Turismo de Goiás, aulas gratuitas de inglês a guias turísticos.

A Goiás Turismo promove também oficinas de planejamento estratégico coordenadas pela Gerência de Estudos, Pesquisa e Qualificação.

A mais recente delas culminou na edição do Plano Estratégico do Turismo e envolveu participantes do fórum estadual do turismo representando as regiões da Terra Ronca, do Ouro e das Águas Quentes, além de integrantes da Assembleia Legislativa de Goiás, Sebrae e Senac, tendo como consultoria técnica profissionais do Lab Turismo.

“Uma das questões da estruturação do turismo é a qualificação. É de extrema importância que a ofereçamos para que se possa alcançar a excelência nos serviços prestados. Ao longo do ano, a Goiás Turismo realizou palestras, workshops e treinamento com gestores municipais ou mesmo pessoas ligadas diretamente à prestação de serviço, com o objetivo de fomentar a qualificação dos que estão diretamente envolvidos”, explica o gerente de Estudos, Pesquisa e Qualificação, Fernando Magalhães. Ações de qualificação profissional envolvem promoção de workshops, palestras e oficinas de planejamento estratégico para profissionais do turismo e gestores municipais (Fotos: Goiás Turismo)

Palestras e seminários

Em parceria com entidades como Sebrae, Senac, universidades e prefeituras municipais, a Goiás Turismo tem levado seus profissionais a ministrarem palestras com foco em:

turismo rural,

governança regional

e turismo para o público 60+.

Cidades como Mineiros e Guarani de Goiás, por exemplo, receberam palestras sobre estruturação do turismo rural.

A coordenadora do Observatório do Turismo, Giovanna Tavares, realizou palestras em universidades sobre:

os desafios do turismo no Estado

e a importância da utilização de dados para o planejamento do setor.