Agehab sorteia 76 casas a custo zero em Silvânia e Anicuns

Famílias habilitadas junto ao Programa Pra Ter Onde Morar – Construção participam do sorteio de 40 moradias em Silvânia, na região da estrada de ferro, e de 36 em Anicuns, município localizado no Centro do Estado (Fotos: Edgard Soares e Octacílio Queiroz)

O Governo de Goiás, por meio do Goiás Social, da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), realiza, nesta terça-feira (8/04), sorteio de 76 casas a custo zero: 40 em Silvânia e 36 em Anicuns. Os recursos investidos nos dois municípios superam a marca de R$ 12 milhões.

Segundo a coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, o programa de casas a custo zero conta com recursos do Fundo de Proteção Social do Estado (Protege), gerido pelo Gabinete de Políticas Sociais (GPS). “Os recursos estaduais são utilizados na construção das moradias e as prefeituras entram com os terrenos. O programa é pioneiro no Brasil na entrega de moradias gratuitas para famílias em condição de vulnerabilidade”, afirma.

De acordo com o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, o sorteio das unidades é um passo importante que precede a entrega das moradias à população. “Quando chegamos neste ponto, as obras estruturais estão praticamente prontas. O sorteio também serve para a formação de um cadastro reserva. Caso algum sorteado na chave principal não consiga apresentar toda documentação exigida, será substituído por alguém deste cadastro”, explica Baldy.

Segundo o secretário da Infraestrutura, Adib Elias, o programa de casas a custo zero se espalha rapidamente em todo território goiano. “É um programa de habitação social inédito no Brasil. Daí a importância da parceria com as prefeituras, pois são elas que doam o terreno para a construção das habitações”, destaca Elias. “O compromisso do governador Ronaldo Caiado é de contemplar 10 mil famílias com moradias totalmente sem custo até o final de 2026”, finaliza.

Serviço 1

Assunto: Sorteio de 40 casas a custo zero em Silvânia

Quando: 08/04/25, terça-feira, 9h

*Onde:*CRAS de Silvânia. Avenida 3 com a rua 4, Qd.2, Lt.261 – Setor Pedrinhas – Silvânia

Serviço 2

Assunto: Sorteio de 36 casas a custo zero em Anicuns

Quando: 08/04/25, terça-feira, 14h30

Onde: Centro de Convenções Padre Mathias. Rua Benjamin Constant, 658 – Centro – Anicuns

Agência Goiana de Habitação | Secretaria de Estado da Infraestrutura – Governo de Goiás