Secult Goiás convoca novos suplentes da Pnab 2024

A Secretaria da Cultura (Secult) comunica a convocação de novos suplentes nos editais de Formação Cultural, Artes Visuais, Música e Goiás Mundo Afora, da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab). Os proponentes podem conferir a convocação no site da Pnab, na aba editais, no certame em que se inscreveram.

A convocação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (07/04). Os proponentes têm o prazo de cinco dias corridos (até 11 de abril) para enviar os documentos solicitados na plataforma Baru, especificados nos itens 9.7.4, 9.7.5 e 9.7.6 dos editais.

O Estado de Goiás saiu na frente em todas as etapas de implementação da Pnab, sendo o primeiro estado do Brasil a pagar integralmente todos os editais da Pnab 2024, com um total de R$ 34.138.000,00 pagos a 379 projetos culturais.