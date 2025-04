Casa da Liberdade é inaugurada como espaço para debate sobre liberdade econômica

Caiado prestigia inauguração da nova sede da Frente Parlamentar Pelo Livre Mercado, em Brasília (Foto: Junior guimarães)

O governador Ronaldo Caiado ressaltou, na noite de terça-feira (08/04), a importância da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado (FPLM) para o país, durante solenidade de inauguração da nova sede da entidade em Brasília, a Casa da Liberdade.

O novo espaço tem como finalidade promover discussões sobre liberdade econômica, empreendedorismo e desburocratização no Brasil para o fortalecimento do livre mercado.

“Sou entusiasta dessa iniciativa, acredito no parlamento no sentido de gerar grandes debates. Como governador de Goiás também avancei com o livre mercado, sendo o estado que tem o maior número dentro da lei de liberdade econômica, atendendo a demanda e facilitando a vida, além de reduzir cada vez mais a burocracia”, afirmou Caiado.

O presidente da FPLM, o deputado federal Luiz Philippe de Orleans e Bragança (SP), ressaltou que a Frente Parlamentar pelo Livre Mercado tem potencial para ser a mais importante do país.

“Essa frente nasce com o interesse de conjunto, de fazer aquilo que é certo para o conjunto e não para interesses corporativistas ou setoriais. Essa nova gestão é uma grande articuladora política e tem capacidade legislativa”, enfatizou.

Para o vice-presidente da FPLM, o senador Eduardo Girão (CE), a Frente vai proporcionar aos brasileiros a vontade de trabalhar e estimular a criatividade dos empresários que precisam do livre mercado.

“Eu acredito que vocês vão sequenciar de forma brilhante esse trabalho que só vai crescer e dar benefícios para o Brasil”, destacou.

Reunindo políticos, associados do Instituto Livre Mercado (ILM), federações e representantes de entidades empresariais, a cerimônia marcou também apresentação da nova mesa diretora da FPLM, que será presidida, na Câmara Federal, pela deputada Carol de Toni (SC); e pelo senador Carlos Portinho (RJ), como presidente da Frente no Senado Federal para o biênio 2025-2026.

A expectativa da nova gestão é dar continuidade no enfrentamento ao inchaço estatal, bem como ao excesso de regulação e à burocracia, fortalecendo o compromisso com a liberdade econômica, a livre iniciativa e a prosperidade do país.

“Precisamos, como meta da Frente, limitar o tamanho do Estado, diminuir os entraves da burocracia, às regulamentações excessivas que estrangulam a criatividade e o potencial do povo brasileiro”, enfatizou Carol de Toni.

De acordo com Carlos Portinho, o objetivo da nova gestão é defender a liberdade de expressão e de mercado.

“Queremos que os empreendedores tenham liberdade, que os investidores invistam no nosso país, nós geramos empregos e riqueza”, destacou.

Casa da Liberdade

A nova sede da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado, em Brasília, nasce com o propósito de fomentar discussões sobre políticas públicas que promovam um ambiente de negócios mais livre e competitivo, oferecendo encontros semanais entre parlamentares, especialistas e membros do ILM para fortalecer a interlocução entre os setores público e privado.

A FPLM é constituída por mais de 200 membros, sendo 179 deputados e 27 senadores. O grupo, desde sua criação, atua na promoção de um ambiente de negócios mais competitivo.

