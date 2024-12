Nota Fiscal Goiana distribui R$ 1,7 milhão em prêmios na próximas segunda

Secretaria da Economia realiza, na próxima segunda-feira (16/12), os últimos sorteios de 2024 do Programa Nota Fiscal Goiana. Em edição especial de fim de ano, serão distribuídos R$ 700 mil em prêmios para consumidores inscritos no programa, além de R$ 1 milhão para times de futebol goianos (Foto: Economia-GO)

A Secretaria da Economia realiza na próxima segunda-feira (16/12), às 13h30, os últimos sorteios de 2024 do Programa Nota Fiscal Goiana. Em uma edição especial de fim de ano, serão distribuídos R$ 700 mil em prêmios para os consumidores inscritos no programa, além de R$ 1 milhão para os times de futebol goianos.

Os sorteios serão realizados no Complexo Fazendário, no setor Nova Vila, em Goiânia, com a participação do secretário da Economia, Sérvulo Nogueira.

Do total de R$ 700 mil, R$ 400 mil irão para um único ganhador.

Concorrem à bolada 574.572 pessoas, que estão inscritas no programa e pediram o CPF na nota em compras feitas entre dezembro de 2023 e novembro de 2024. Cada R$ 100 dão direito a um bilhete. A partir dessas compras, foram gerados 46.736.614 bilhetes para o sorteio, um aumento de 20% em relação à edição especial do ano passado.

Os outros R$ 300 mil serão distribuídos em 157 prêmios com valores dobrados em relação aos tradicionais sorteios mensais: na segunda-feira serão conhecidos os vencedores de:

três prêmios de: R$ 20 mil,

quatro de R$ 10 mil,

50 de R$ 2 mil

e 100 de R$ 1 mil.

Os valores das premiações são brutos. Para esse sorteio, foram consideradas as notas geradas em novembro e aquelas não pontuadas anteriormente, resultando em mais de 4 milhões de bilhetes e 409.927 pessoas na disputa dos prêmios.

Time Goiano do Coração

Os ganhadores da quarta premiação do ano do Time Goiano do Coração também serão conhecidos na segunda-feira. O governo estadual distribuirá R$ 1 milhão para os times de futebol da primeira divisão do Campeonato Goiano.

Desse montante, serão sorteados dois prêmios, um de R$ 90 mil e outro de R$ 50 mil. O restante é distribuído entre os times conforme as regras do programa, que consideram a quantidade de indicações dos inscritos no programa Nota Fiscal Goiana e os bilhetes gerados por eles.

Serviço

Assunto: Nota Fiscal Goiana distribui R$ 1,7 milhão em prêmios

Quando: Segunda-feira (16/12), às 13h30

Onde: Complexo Fazendário, Sala de reuniões do Bloco A, Av. Vereador José Monteiro, nº 2233, Setor Nova Vila, Goiânia (GO)