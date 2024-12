Governo anuncia investimento de R$ 30 milhões em Crédito Social para 2025

Na última edição do Agro é Social foram entregues R$ 3,56 milhões em Crédito Social, a 730 alunos da Regional Rio das Antas (Foto: Abraão Toledo/Emater)

A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) anunciou a destinação de R$ 30 milhões para o Crédito Social, do programa Goiás Social, em 2025, com recursos do Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (Protege Goiás).

O anúncio foi realizado durante o encerramento da nona edição do Agro é Social, nesta quarta-feira (11/12), em Anápolis.

Na ocasião, foram entregues cartões, com o valor total de R$ 3,56 milhões, a 730 alunos, de 24 municípios da Regional Rio das Antas, que participaram dos cursos profissionalizantes promovidos nos meses de outubro e novembro. Os produtores receberam também os certificados das capacitações.

Conforme explica o secretário Pedro Leonardo Rezende, o Crédito Social exerce papel fundamental no desenvolvimento socioeconômico do estado, e seu alcance será ainda maior no ano que vem.

“Dentre todas as unidades federativas, o estado de Goiás tem apresentado os melhores indicadores de redução da pobreza e da extrema pobreza”, ressalta.

Nesta edição, receberam o benefício e os certificados produtores dos municípios de:

Anápolis,

Abadiânia,

Bela Vista,

Bonfinópolis,

Caldazinha,

Caturaí,

Campestre,

Damolândia,

Goianápolis,

Goianira,

Hidrolândia,

Inhumas,

Itauçu,

Jaraguá,

Jesúpolis,

Leopoldo de Bulhões,

Matrinchã,

Nerópolis,

Nova Veneza,

Ouro Verde,

Petrolina,

Santa Rosa,

Santo Antônio,

São Francisco

e Senador Canedo.

Crédito Social – balanço anual

Até agora, o Crédito Social atendeu 94 municípios, capacitou 5.371 pessoas, e entregou 3.927 benefícios, totalizando R$ 19,4 milhões destinados à inclusão produtiva de famílias do setor rural. Do total de beneficiários, mais de 70% foram mulheres.

Conforme explica o titular da Seapa, o programa foi concebido com o objetivo de proporcionar as condições necessárias para que as populações rurais mais vulneráveis possam prosperar, acessando o cenário de oportunidades oferecidas pelo agronegócio de Goiás.

“O Agro é Social tem beneficiado em sua grande maioria o público feminino, e essa é uma característica predominante da agricultura familiar, o fato de as mulheres serem comprometidas com a melhoria da renda, com a cidadania, com a prosperidade”, completa.

PAA Goiás 2024

Além das entregas do Crédito Social, o 9º Agro é Social foi marcado ainda pelo lançamento oficial das entregas do Programa de Aquisição de Alimentos Estadual (PAA Goiás 2024), cuja distribuição dos alimentos começou no último mês de novembro.

Os produtos adquiridos pelo programa são entregues e doados simultaneamente para instituições sociais cadastradas pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), que assistem pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar.

Nesta edição, o PAA Goiás investiu R$ 15 milhões no fortalecimento da agricultura familiar, beneficiando mais de mil produtores em 145 municípios e, consequentemente, milhares de famílias goianas assistidas pelo Governo de Goiás.