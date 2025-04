Quase 300 cuidadores já estão atuando na Rede Municipal

Previsão é que os candidatos que ainda não tomaram posse do cargo, realizem o processo de documentação e sejam encaminhados ainda nesta próxima semana (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Esses profissionais foram convocados por meio de um processo seletivo com avaliação curricular, que selecionou um total de 350 pessoas.

A previsão é que os candidatos que ainda não tomaram posse do cargo realizem o processo de documentação e sejam encaminhados ainda nesta próxima semana.

No último mês, a Secretaria Municipal de Educação também recebeu salas modulares que permitirão a abertura de 500 vagas no município.

Segundo a secretária de Educação, Adriana Vilela Arantes, com a ampliação de vagas, novos profissionais ainda deverão ser chamados.

“Vamos chamar mais cuidadores. Com a ampliação das vagas na educação infantil, poderemos chamar pessoas que estão no cadastro de reserva. Iremos chamar mais professores também nos próximos dias”, afirmou.

Outros investimentos na educação

No início do ano letivo, os estudantes da rede municipal receberam kits com materiais escolares, além disso, a merenda escolar também enfrentava problemas contratuais e a situação já foi normalizada para que os alunos recebam refeições completas.

O município também reestruturou unidades para alcançar 1.000 novas vagas em creches, além de destinar verbas para o Programa de Autonomia Financeira da Instituição Educacional (PAFIE) para que as escolas pudessem comprar materiais de uso coletivo.

Ainda neste mês, os estudantes também vão receber uniformes escolares completos, com mochila e tênis.

As medidas buscam apoiar o ensino infantil, dar mais conforto e segurança para as crianças e incentivar o acesso ao ambiente escolar.