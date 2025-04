Procon encontra variação de até 134% nos preços dos itens da cesta básica em Anápolis

Objetivo da pesquisa é alertar os consumidores sobre as variações de preços dos itens e formas de economizar nas compras (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O objetivo da pesquisa é alertar os consumidores sobre as variações de preços desses itens e a importância de pesquisar antes de realizar as compras para garantir uma maior economia.

Principais variações de preços encontradas:

Quilo da banana:

• Menor preço: R$ 2,99 no Sempre Mais

• Maior preço: R$ 6,99 no Super Vi

• Variação: 134%

Sabão em pó 800g:

• Menor preço: R$ 5,49 no Atacadão

• Maior preço: R$ 11,99 no Atende Mais/Bom Preço

• Variação: 118%

Sabonete 85g:

• Menor preço: R$ 1,29 no Super Vi/Atacadão

• Maior preço: R$ 2,79 no Bom Preço

• Variação: 116%

Macarrão espaguete 500g:

• Menor preço: R$ 1,99 no Sempre Mais

• Maior preço: R$ 3,99 no Atende Mais

• Variação: 101%

Além disso, o Procon comparou o valor da cesta básica com o salário mínimo, calculando o custo para um adulto em Anápolis. Os preços encontrados foram:

• Menor preço da cesta básica: R$ 525,52

• Maior preço da cesta básica: R$ 741,07

• Preço médio da cesta básica: R$ 634,67

Considerando o salário mínimo de R$ 1.518,00, um trabalhador comprometerá cerca de 41% de sua renda (R$ 634,67) com a compra da cesta básica, de acordo com o preço médio dos itens pesquisados, definidos pelo Departamento Internacional de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (DIEESE).

O Procon orienta que os consumidores realizem pesquisas antes de efetuarem suas compras e que se atentem também às marcas dos produtos, verificando a qualidade e durabilidade de acordo com a marca. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê leis e orientações que protegem os direitos do consumidor.

Em caso de dúvidas ou denúncias, os consumidores podem entrar em contato com o Procon pelo telefone (62) 98551-8185 ou através do WhatsApp da Prefeitura pelo número (62) 98551-6888.

Confira a tabela e o relatório técnico da pesquisa.