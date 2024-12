Obras de duplicação da GO-010 e pavimentação da GO-338 chegam à fase final

Duplicação da GO-010, em Senador Canedo: obra facilita escoamento de produções agroindustriais e o tráfego de pessoas na região Metropolitana de Goiânia (Fotos: Cristiano Oliveira/Goinfra)

O Governo de Goiás deve concluir neste mês de dezembro duas obras emblemáticas. A primeira é a duplicação da GO-010, entre o Jardim das Oliveiras e o entroncamento com a GO-415, em Senador Canedo, na região Metropolitana de Goiânia.

A segunda é a pavimentação do trecho remanescente da GO-338, no distrito de Malhador, em Pirenópolis. A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) executa as etapas de sinalização e implantação de defensas metálicas nas duas rodovias.

Na GO-010, o trecho de 10,22 quilômetros recebeu cerca de R$ 70 milhões de investimento do Tesouro Estadual e faz parte da ligação de Senador Canedo com a capital, Bonfinópolis e outros municípios. Os recursos permitiram a aplicação de camada de quase 10 centímetros de asfalto no segmento contemplado, o qual combina camadas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e Tratamento Superficial Duplo (TSD).

O presidente da Goinfra, Pedro Sales, destaca que a combinação de materiais e a espessura do pavimento conferem durabilidade extra à pista, que recebe cerca de 11 mil veículos de passeio e de carga por dia.

“Trata-se de um asfalto reforçado para suportar o tráfego intenso entre a capital e Senador Canedo, principalmente”, pontua.

“A GO-010 é uma rota importante de escoamento de produções agroindustriais, embora também seja muito utilizada por trabalhadores e estudantes. A nova pista representa mais segurança e agilidade para todos”, avaliou.

Morador da região de Malhador, Divino Vitório acompanhou início das obras na GO-338: “Foram 40 anos de espera”. Hoje, pavimentação está concluída (Fotos: Cristiano Oliveira/Goinfra)

Agro e turismo

Esperada por mais de quatro décadas por moradores e produtores rurais de Pirenópolis e Goianésia, a pavimentação da GO-338 representa uma alternativa logística e impacta diretamente no desenvolvimento do agronegócio e do turismo. Foram investidos mais de R$ 12,7 milhões na execução do trecho remanescente de 7,6 quilômetros, transformando a rota que faz conexão com a GO-080 e a BR-153, em Jaraguá.

Morador de Malhador, o produtor rural Divino Vitório da Silva afirma que o asfalto beneficia todo o agronegócio entre Malhador e Goianésia.

“Tem 40 anos que mediram esse trecho pela primeira vez e até hoje esperávamos a conclusão. O asfalto trazido pela Goinfra já começou a melhorar a vida da gente que trabalha com gado de corte, principalmente. Era muita ladeira e muito atoleiro, problemas que agora já estão sendo solucionados, melhorando a logística e trazendo mais desenvolvimento para essa parte do Estado”, sublinha Divino.

Goianésia tem usinas de produção de álcool, açúcar e energia, responsáveis pela maior geração de empregos da região. O município também se fortalece com a produção de leite no Vale do São Patrício. Já Pirenópolis, para além do turismo, cresce com economia baseada na produção agrícola voltada ao gado de corte, produção leiteira, frutas e outras culturas.