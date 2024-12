Aprovação a Caiado chega a 88%, mostra pesquisa Genial/Quaest

Ronaldo Caiado tem a maior aprovação entre seis governadores avaliados pela Genial/Quaest (Foto: Secom-GO)

A nova pesquisa realizada pelo instituto Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (12/12), revela que o governador Ronaldo Caiado continua com os índices de aprovação mais altos do Brasil, alcançando 88% no levantamento. A Quaest apresenta um panorama detalhado dos governos de Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Bahia e Pernambuco.

“É inegável a força que o governador tem em seu estado. Caiado deve ser um dos governadores mais bem avaliados do país”, afirmou o diretor da Quaest Felipe Nunes, ao comentar a pesquisa em seu perfil no X (antigo Twtter).

Apenas 9% dos entrevistados desaprovaram a gestão do goiano, enquanto 4% não responderam.

A Genial/Quaest também avaliou os governos estaduais em áreas específicas. Em Segurança Pública, a atuação do Governo de Goiás tem 71% de menções positivas (somatório de ‘ótimo’ e ‘bom’). Já na Educação, o percentual chega a 70%, e no quesito Infraestrutura e Mobilidade Urbana, alcança 61%. Nos três setores, Caiado tem o governo mais bem avaliado entre todos os governadores incluídos na pesquisa.

A pesquisa também destaca o bom desempenho do governador de Goiás em áreas como Emprego e Renda, com 61% de avaliação positiva, e Habitação com aprovação de 59%.

Em segundo lugar na pesquisa Genial/Quaest aparece o governador do Paraná, Ratinho Jr., com 81% de aprovação. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, ocupa o terceiro posto com 64%, seguido por Tarcísio de Freitas (SP), que registra 61%. Os governadores Jerônimo Rodrigues (BA) e Raquel Lyra (PE) possuem 54% de aprovação cada.

Em Goiás, a pesquisa Genial/Quaest entrevistou 1.100 eleitores. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Desempenho

Na rodada anterior, divulgada pela Quaest em abril, Caiado também se destacava, com 86% de aprovação, 12% de desaprovação e 2% de pessoas que não responderam. A pesquisa mais recente confirma que o governador de Goiás segue com tendência de alta nos índices de aprovação, consolidando posição de destaque nacional.