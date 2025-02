Cine Cultura realiza sessão gratuita nesta sexta-feira

Sessão exibe o longa-metragem O Dia Que Te Conheci, do cineasta André Novais Oliveira

Para celebrar o retorno do cinema mais tradicional da capital após ampla revitalização do espaço, o Cine Cultura realiza uma sessão gratuita para o público nesta sexta-feira (31/01), às 19 horas. É recomendado que os interessados cheguem com antecedência, umas vez que a agora a sala possui agora 74 assentos e mais um espaço para cadeirante.

Inaugurando o novo sistema de projeção DCP, será exibido nesta sessão o longa-metragem O Dia Que Te Conheci, o mais recente filme do cineasta André Novais Oliveira, diretor dos belos Temporada e Ela Volta na Quinta, e dos produtores de Marte Um.

Dirigido por André Novais Oliveira, a comédia romântica é um dos longas-metragens mais premiados do circuito de festivais brasileiros.

Na trama de pouco mais de uma hora, Zeca é um bibliotecário de uma escola infantil em Betim, Minas Gerais, que enfrenta longas viagens diárias e, após repetidos atrasos, é demitido pela secretária Luíza, interpretada por Grace Passô.

Surpreendentemente, os dois se conectam, descobrindo afinidades além do trabalho, e entre desencontros e reencontros, surge uma sutil relação entre eles.

Reabertura do Cine Cultura

Depois de uma pausa de seis meses para serviços de revitalização, cujo investimento somou R$ 2,1 milhões, provenientes da Lei Federal Paulo Gustavo, o Cine Cultura reabre oficialmente no sábado (1º/02), com programação normal e um roteiro de filmes comerciais, entre outras produções, selecionados por uma curadoria especializada.

Um novo sistema de pagamento via PIX, muito aguardado pelos cinéfilos, é outro destaque. A praticidade foi possibilitada pela recente aprovação da Lei nº 23.011, que permite essa modalidade em eventos culturais. O ingresso tem valor de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), mantendo-se como os mais acessíveis de Goiânia, incluindo a opção de meia-entrada a todos às segundas-feiras.

Produções em cartaz no Cine Cultura

O roteiro traz os seguintes lançamentos: Babygirl, protagonizado por Nicole Kidman em uma de suas grandes atuações, premiada como melhor atriz no Festival de Veneza e indicada ao Globo de Ouro e ao Oscar, e Baby, novo filme de Marcelo Caetano (diretor do sucesso Corpo Elétrico).

Ainda na programação, o longa Stop Making Sense, o clássico filme-concerto dos Talking Heads lançado em 1984. Dirigido por Jonathan Demme (O Silêncio dos Inocentes), Stop Making Sense é uma experiência única de cinema, na qual toda a logística de um palco vai se revelando e sendo construída durante o próprio show lúdico da banda liderada por um muito entusiasmado David Byrne.

Sinopses

O Dia Que Te Conheci

(2024, Brasil, 12 anos, 71 min, dir: André Novais Oliveira)

Todo dia, Zeca tenta levantar cedinho para pegar o ônibus e chegar, uma hora e meia depois, na escola da cidade vizinha, onde trabalha como bibliotecário. Acordar cedo anda cada vez mais difícil. Há algo que o impede de manter esse cotidiano. Um dia, Zeca conhece Luíza.

Babygirl

(2025, EUA, 18 anos, 114 min, dir: Halina Reijn)

Uma CEO bem sucedida se envolve com seu novo estagiário, Samuel. O relacionamento dos dois pode arriscar a vida profissional e pessoal de ambos. Babygirl rendeu a Kidman prêmio de melhor atriz no Festival de Veneza e indicações ao Globo de Ouro e ao Oscar.

Baby

(2024, Brasil, 16 anos, 103 min, dir: Marcelo Caetano)

Exibido em mais de 70 festivais e vencedor de dezenas de prêmios, o novo longa de Marcelo Caetano (diretor de Corpo Elétrico, um dos sucessos do Cine Cultura em 2017) conta a história de Wellington, que se vê à deriva nas ruas de São Paulo logo após ser liberado de um Centro de Detenção para jovens.

Durante uma visita a um cinema pornô, ele conhece Ronaldo, um garoto de programa que lhe ensina novas formas de sobreviver.

Stop Making Sense

(1984, EUA, 12 anos, 88 min, dir: Jonathan Demme)

O diretor Jonathan Demme captura a energia visceral da banda americana Talking Heads durante um show no Hollywood Pantages Theatre, em 1983. O grupo toca sucessos como Psycho Killer, Take Me to the River e Once in a Lifetime.

Confira as sessões

Dia 31/01

19h – O Dia Que Te Conheci (12 anos)

Entrada gratuita

De 1º a 05/02

14h30 – O Dia Que Te Conheci (12 anos)

16h – Babygirl (18 anos)

18h30 – Baby (16 anos)

20h30 – Stop Making Sense (12 anos)

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Pagamento: Dinheiro ou pix

Cine Cultura

Endereço: Centro Cultural Marieta Telles Machado, Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, nº2, Centro, Goiânia