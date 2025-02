Abertas inscrições para competição global de educação e tecnologia

Ganhadores vão ter a chance de conhecer os bastidores do Grande Prêmio de Fórmula 1, em São Paulo, em novembro (Foto: Divulgação Fórmula 1)

Estão abertas as inscrições para uma competição inédita de pensamento computacional para alunas e alunos de ensino médio das escolas públicas de Goiás.

Desenvolvido pelo British Council (Conselho Britânico) com o apoio da Fórmula 1, o Learning Sectors: Acelerando no Circuito da Aprendizagem quer incentivar estudantes a aprenderem Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática na prática, combinando a emoção da F1 com a educação nas escolas.

Professores vinculados à rede pública de ensino (estadual ou federal) podem inscrever até três equipes de três alunos para participar da competição. As inscrições estão abertas até o dia 21 de fevereiro, pelo link.

As equipes irão aplicar habilidades de pensamento computacional para identificar e resolver desafios das suas comunidades escolares. A competição terá duas etapas entre fevereiro e maio, quando acontecerá a grande final. As melhores equipes de cada etapa receberão prêmios.

Um painel de jurados formado por representantes da F1 irá avaliar os 10 projetos finalistas e selecionar a equipe vencedora, que terá a chance de viver uma experiência única nos bastidores da Fórmula 1 MSC Cruises Grande Prêmio de São Paulo 2025.

O GP será de 7 a 9 de novembro, e a equipe vencedora terá direito de conhecer os bastidores e conversar com os engenheiros e pilotos. Equipes com maior diversidade de gênero vão receber pontos extras ao longo da competição.

Goiás foi selecionado como o primeiro Estado brasileiro a sediar o desafio na esteira da bem-sucedida parceria entre a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e o British Council para a realização do Codifica+.

O projeto já formou o primeiro grupo de professores sobre as mais variadas disciplinas de pensamento computacional e programação e como elas são ferramentas educacionais essenciais para os jovens de hoje.

A formação continuada de professores para uso e ensino de tecnologia integra o Start, programa do Goiás Social que possui mais de 20 laboratórios de robótica e iniciação tecnológica gratuitos em todo o Estado.

“O diferencial do nosso Estado no processo de escolha foi exatamente a presença dos laboratórios de robótica do Goiás Social, as Escolas do Futuro e todo o investimento que temos feito em tecnologia e inovação. Com isso, nossos estudantes vão receber inspiração das maiores engenheiras e engenheiros e tantos outros profissionais de ponta da Fórmula 1”, afirma o governador Ronaldo Caiado.

O programa envolve, além do Brasil, outros três países: Reino Unido, Índia e África do Sul.

Learning Sectors

Goiás tem se tornado referência nacional em educação e tecnologia (Foto: Secti)

O desafio Learning Sectors teve seu processo de ideação concluído no fim de outubro do ano passado, no contexto da realização do Grande Prêmio do Brasil de 2024 em São Paulo.

Na ocasião, um comitê composto por nove estudantes, sete professores de escolas parceiras do British Council (sendo mais da metade meninas e mulheres) e quatro representantes do corpo técnico da Secti Goiás colaboraram na elaboração da estrutura do desafio.

Para o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, José Frederico Lyra Netto, a escolha mostra que Goiás tem se tornado referência na área no País.

“Queremos os goianos competitivos no mundo. O objetivo é formar uma geração tecnológica em Goiás e, por isso, estamos comprometidos em criar um ambiente propício para o desenvolvimento dos jovens, conectando pessoas e ideias que podem mudar nossa realidade e garantir mais oportunidades à nossa população”, relata.

“Estamos muito entusiasmados por estarmos ao lado do Estado de Goiás e da Fórmula 1 para a realização do programa ‘Learning Sectors’. Essa tripla aliança estratégica proporciona uma dimensão única e inspiradora para estimular o pensamento computacional nas escolas, proporcionando aos estudantes, especialmente às jovens meninas, a oportunidade de se conectarem com profissionais altamente qualificados em STEM, além de aplicar esses conhecimentos em desafios reais”, diz Diana Daste, Diretora de Engajamento Cultural do British Council no Brasil.