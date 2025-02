Prefeitos da macrorregião Centro-Norte formalizam consórcio para gerenciar SAMU

Estruturação do consórcio é um marco para saúde pública de Goiás, pois permitirá reorganizar todo atendimento pré-hospitalar móvel de urgência (Foto: Dan Pimentel)

A macrorregião Centro-Norte de Goiás, composta por 60 municípios e uma população de 1,1 milhão de habitantes, conforme o Censo do IBGE 2022, deu um importante passo para a melhoria do atendimento de urgência e emergência.

Nesta quarta-feira (29/01), foi realizada a primeira Assembleia Geral do Consórcio Intermunicipal de Gerenciamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), denominado Cisceno.

A reunião, que marcou a formalização do consórcio, contou com a participação dos prefeitos de Campo Limpo de Goiás, Jaraguá, Mara Rosa, Nova América e Porangatu. Os demais 55 municípios da macrorregião poderão aderir à iniciativa.

“A estruturação desse consórcio é um marco para saúde pública do nosso estado, pois permitirá a reorganização de todo o atendimento pré-hospitalar móvel de urgência da macrorregião. Vamos centralizar a regulação dos atendimentos do SAMU, além de ampliar a frota de ambulâncias na Centro-Norte. Com isso, esperamos garantir o acesso aos serviços móveis em até 25 minutos e aos serviços hospitalares em até 60 minutos”, afirmou o secretário de Estado da Saúde de Goiás, Rasível Santos.

Consórcio para gerenciamento do SAMU

Com a formalização do consórcio, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) poderá firmar um convênio com o Cisceno e realizar os repasses financeiros necessários para o início do funcionamento da organização.

“O convênio viabilizará a contratação de pessoal, a aquisição de insumos e a organização da sede física, garantindo toda a estrutura para o início das atividades”, explicou o subsecretário de Políticas e Ações em Saúde da SES, Luciano de Moura Carvalho.

A superintendente de Regionalização, Érika Lopes, destacou que, embora o consórcio tenha sido instituído inicialmente com cinco municípios, todos os 55 restantes da macrorregião podem aderir à iniciativa.

“Na Assembleia Geral, os prefeitos presentes aprovaram o Protocolo de Intenções, elegeram a Diretoria e seu respectivo Presidente e, ainda, o Conselho Fiscal do Cisceno, com mandato de 90 dias. O prefeito de Jaraguá, Paulo Vitor, foi eleito como presidente. Agora, vamos mobilizar os demais municípios para que possamos colher os frutos dessa iniciativa ainda este ano”, afirmou.

A criação do consórcio está alinhada à Política Estadual de Urgência e Emergência, instituída pela SES-GO em março de 2024.

A medida, aprovada pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB), estabeleceu o gerenciamento do SAMU por consórcios públicos em âmbito macrorregional, além de diretrizes como a padronização do atendimento a traumas, AVC, infarto e sepse, a definição de tipologias hospitalares e a adoção de uma linguagem única para o sistema de saúde.

Editado por Juliana Carnevalli via Secretaria da Saúde – Governo de Goiás