Indústria e serviços têm crescimento de 7,0% e 3,9% em 12 meses

Resultado da indústria, a construção civil, os serviços industriais de utilidade pública e a indústria de transformação tiveram taxas de crescimento de 6,4%, 2,0% e 0,6% (Foto: Edinan Ferreira/SGG)

A indústria e os serviços goianos acumularam 7,0% e 3,9%, respectivamente, nos últimos 12 meses. As altas expressivas em ambos os setores econômicos impulsionaram o Produto Interno Bruto (PIB) do estado no período, que apresentou um crescimento de 3,1%.

Os dados constam no boletim sobre o Produto Interno Bruto Mensal, referente ao mês de novembro de 2024, divulgado pelo Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB).

Indústria e serviços

O PIB mensal goiano para novembro de 2024 foi estimado em 5,2%, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Novamente, a indústria e os serviços foram os destaques no mês, com variações positivas de 1,6% e 2,5%.

No resultado da indústria, a construção civil, os serviços industriais de utilidade pública e a indústria de transformação tiveram taxas de crescimento de 6,4%, 2,0% e 0,6%, na seguinte ordem.

Já os resultados positivos no setor de serviços ocorreram nos serviços prestados às famílias (16,5%), outros serviços (8,8%), serviços de informação e comunicação (8,3%) e comércio (2,6%).

“Os resultados da indústria e dos serviços reforçam a importância desses setores como motores do crescimento econômico de Goiás. Com bons números, eles não apenas impulsionam o PIB estadual, mas também geram emprego, renda e melhores condições de vida para a população”, destaca o titular da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), Joel de Sant’Anna Braga Filho.