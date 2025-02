Crimes em Goiás caem pelo sexto ano consecutivo

Governador apresenta índices de criminalidade em Goiás: nos últimos seis anos o número de crimes caiu mais de 90%, em todos os setores da segurança pública (Foto: Lucas Diener)

A redução de crimes em Goiás, nos últimos seis anos, está acima de 90% em roubos a veículos e cargas, bem como chega a 100% no caso de roubo a banco. Os dados foram divulgados, nesta quinta-feira (30/01), pelo governador Ronaldo Caiado, durante coletiva de imprensa no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia. Considerando 2023, o levantamento de 2024 também apresenta diminuição em todas as regiões goianas.

“Estamos chegando a um ponto onde nós temos hoje o controle do território do estado de Goiás”, destacou.

Crime cai em Goiás

Além de ter zerado o roubo a banco, o levantamento da Secretaria de Segurança Pública (SSP), no comparativo de 2018 a 2024, mostra que Goiás conseguiu:

reduzir o roubo de carga em 97% (435 casos para 13);

reduzir o roubo de veículos em 93% (10.104 para 756);

reduzir o roubo a transeunte em 88% (46.270 para 5.645);

reduzir o roubo em comércio em 87% (3.518 a 452);

reduzir o roubo à residência em 79% (2.349 a 485);

reduzir o homicídio doloso em 55% (2.118 para 945).



“É uma combinação de fatores. As ações iniciaram em 2019, como a integração das forças policiais, o aprimoramento dos nossos batalhões operacionais e, ao mesmo tempo, a formação de um número substantivo na área da inteligência”, acrescentou Caiado ao reforçar que a escalada contra a criminalidade é um exemplo do estado para o Brasil.

O vice-governador Daniel Vilela citou o período anterior a 2019, segundo ele, tomado por “completa insegurança” por consequência da falta de liderança e exemplo no Estado.

“A resposta daqueles que governavam naquela época era de que havia única e exclusivamente um sentimento de insegurança, mas nunca registravam o que estava acontecendo de fato, que era a falta de apoio e a ineficiência daqueles que determinavam as políticas públicas”, apontou.

O secretário de Segurança Pública, Renato Brum, vinculou o avanço constante ao respaldo da gestão desde o primeiro ano de mandato.

"O governador nos dá as diretrizes, as especializações, a valorização policial", disse.

Já o comandante-geral da Polícia Militar, Marcelo Granja, enfatizou o empenho do efetivo, atuação que, segundo ele, se reflete em números como 1,7 milhão de abordagens e a captura de 21 foragidos por dia.

“Mês a mês, ano a ano, os números são apresentados com redução e não podemos parar”, frisou.

2024 x 2023

Em relação a 2023, os números dos indicadores criminais de 2024 também apresentaram queda. As principais reduções ocorreram em:

homicídio doloso (12%, de 1.072 para 945 registros);

roubo de carga (68% – sendo 41 em 2023 e 13 em 2024);

roubo de comércio (30% – foram 647 em 2023 e 452 em 2024);

estupro, no qual a redução foi de 6%. Neste último foram 763 casos em 2023 contra 716 registros em 2024.

Produtividade

A redução da criminalidade está ligada ao trabalho proativo e integração das forças de segurança. Neste ano, a Polícia Militar (PM) desarticulou 93 quadrilhas, apreendeu 23 toneladas de drogas e 3,5 mil armas de fogo.

Além disso, criou ou reativou 13 unidades. A Polícia Penal completou dois anos consecutivos sem o ingresso de armas de fogo nos presídios goianos. Já a Polícia Civil aumentou o número de inquéritos remetidos à justiça com autoria em 13%.

“Em 2024, tivemos um índice de 91% de resolutividade de homicídios, sendo o maior do Brasil e encostando nos maiores do mundo”, pontuou o delegado-geral da Polícia Civil, André Ganga.

Recursos

Entre 2019 e 2023, o Estado investiu cerca de R$ 17,5 bilhões na Segurança Pública. No mesmo período, a União destinou apenas R$ 970 milhões. O efetivo na área também teve incremento.

Nos últimos anos, o estado contratou mais de 3 mil novos policiais e investiu fortemente em equipamentos modernos, incluindo a aquisição de uma aeronave e abertura de licitação para compra de outras três.