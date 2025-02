Secretaria de Saúde vai promover imunização infantil em CMEIS

Pais e responsáveis que quiserem atualizar a vacinação dos filhos devem enviar para os CMEIS a caderneta de vacinação e documento de identificação

A Secretaria de Saúde divulgou nesta sexta-feira (31) o cronograma de vacinação do mês de fevereiro nos CMEIS de Anápolis. Profissionais da pasta farão o atendimento nas unidades escolares seguindo o cronograma e garantindo que a caderneta das crianças esteja atualizada.

Os pais e responsáveis que quiserem atualizar a vacinação dos filhos devem enviar para os CMEIS as cadernetas de vacinação, acompanhadas dos documentos de identificação da criança.

Cronograma de vacinação

A imunização começará no CMEI José Cupertino de Paula, localizado no bairro Munir Calixto, nos dias 04 a 06 de fevereiro. Para saber mais informações, os pais e responsáveis podem entrar em contato pelo número 3902-1192.

As crianças do CMEI José Epaminondas, localizado na Vila Fabril, poderão receber os imunizantes entre os dias 11 e 13 de fevereiro. As dúvidas podem ser esclarecidas pelo número (62) 3902-1144

Já a vacinação no CMEI Jorge Amado será entre os dias 18 e 20 de fevereiro. Para saber mais informações, basta entrar em contato pelo número 3902-1282.

O cronograma do mês será encerrado entre os dias 25 e 27 de fevereiro, no CMEI Idelfonso Limirio Gonçalves. As informações sobre a ação podem ser esclarecidas pelo número (62) 98548-3854.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o cronograma de vacinação nas unidades de ensino é atualizado mensalmente, com o objetivo de alcançar o maior número de crianças.