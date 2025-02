Estado garante acessibilidade nas casas a custo zero

Cleonice e o filho Leonardo, que receberam uma casa a custo zero em Britânia (Foto: Edgard Soares)

O Programa Pra Ter Onde Morar – Construção, do Governo de Goiás, executado pela Agência Goiana de Habitação (Agehab) e Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), com recursos do Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (Protege) do Goiás Social, destina no mínimo 3% das moradias às famílias que têm integrantes com deficiência.

Segundo a coordenadora do Goiás Social, a primeira-dama Gracinha Caiado, as construções possuem acessibilidade para atender este público.

“Promovemos todas as adaptações necessárias em seus lares”, explica Gracinha.

Acessibilidade

Segundo o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, essas alterações envolvem a colocação de corrimão no banheiro, vaso sanitário adaptado, aumento do espaço interno e portas mais largas para possibilitar a entrada de cadeirante.

“A pia da cozinha e lavatório estão com altura mais adequada a uma pessoa cadeirante e as torneiras também são adaptadas”, acrescenta.

Também o quadro de distribuição de energia está a uma altura mais baixa. As calçadas externas são mais largas, possibilitando melhor deslocamento para a pessoa cadeirante.

“Essas casas adaptadas são pensadas para pessoas com dificuldades de locomoção e, também, idosas, visando dar dignidade e autonomia àqueles que irão ali residir”, assinala.

O secretário da Seinfra, Pedro Sales, destaca que nos empreendimentos com mais de 30 unidades são executadas duas casas com essas adaptações. Já naqueles com 50 unidades, são executadas quatro casas com toda acessibilidade.

“São cotas prioritárias nas moradias a custo zero às mulheres em situação de violência doméstica, os idosos e as pessoas com deficiência. Esses grupos participam dos sorteios com maiores chances, pois eles têm a porcentagem destinada exclusivamente a eles e, depois, participam novamente, no grupo geral. A ideia é realmente proporcionar a oportunidade de uma vida melhor a quem mais precisa”, afirma.

A dona de casa Cleonice Luiza Freire e o filho, Leonardo Marcelino Freire, receberam uma das 50 casas entregues em Britânia. Leonardo é cadeirante e ficou satisfeito com a moradia que permite acessibilidade.

“É a melhor coisa que já aconteceu. Estou muito feliz com a casa nova”, conta Leonardo.

Aluguel Social

No Programa Aluguel Social, as famílias com pessoa com deficiência têm garantia de renovação da permanência no programa.

“A solicitação de continuidade deve ser feita a partir do primeiro dia após o recebimento da 15ª parcela até 60 dias antes da data final estipulada para o término do benefício, portanto, entre a 15ª e 16ª parcela”, alerta o presidente da Agehab, Alexandre Baldy.

A prorrogação é uma prerrogativa exclusiva de famílias que têm membro com deficiência física, visual ou mental, considerada severa ou profunda, ou dentro do transtorno do espectro autista.

Baldy acrescenta que a permanência do benefício para famílias nestas situações é uma medida de sensibilidade da atual gestão, pois sem recursos para pagar aluguel, essas famílias poderiam se encontrar em situação de extrema vulnerabilidade. Ele reforça que o prazo para solicitação visa impedir que haja lacuna no pagamento.