Caiado prestigia posse no TJGO e pontua atuação harmônica com Judiciário

Caiado prestigia posse de novos dirigentes do Tribunal de Justiça de Goiás e destaca convivência harmoniosa (Fotos: Júnior Guimarães e Hegon Corrêa)

O governador Ronaldo Caiado fez um balanço da atuação harmônica e em conjunto com a justiça goiana ao longo dos últimos seis anos, ao prestigiar a posse do desembargador Leandro Crispim como novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO).

A solenidade ocorreu nesta segunda-feira (03/01), no plenário do Tribunal de Justiça, em Goiânia. O magistrado foi eleito por aclamação e assumirá a chefia do Judiciário estadual no período 2025-2027. O vice-governador Daniel Vilela também acompanhou a solenidade.

Caiado reconheceu o apoio do TJGO desde que assumiu, em 2019.

“Desenvolvemos uma prática que hoje tem sido repetida e copiada por vários outros estados. Ou seja, não é apenas a harmonia, é a convivência, é a capacidade de interface entre os Poderes. É isso que diferenciou Goiás, o estado mais bem avaliado deste país”, garantiu. Governador Ronaldo Caiado apontou modernização e democratização do Judiciário goiano ao longo dos últimos seis anos o que, segundo ele, tornou a justiça mais rápida e acessível (Fotos: Júnior Guimarães e Hegon Corrêa)

O governador pontuou ainda que ao longo dos últimos seis anos a justiça goiana fez verdadeiras transformações, que envolvem não só a modernização, mas a sua democratização.

“Isso permitiu que a justiça se tornasse mais rápida e célere, chegando a todos”, afirmou Caiado.

Leandro Crispim assumiu o lugar do desembargador Carlos Alberto França, que ocupou o cargo de 2021 a 2025. Foram empossados também os desembargadores Amaral Wilson de Oliveira, como 1º vice-presidente do TJGO; Gerson Santana Cintra, como 2º vice-presidente; Marcus da Costa Ferreira, como corregedor-geral da Justiça de Goiás; e Anderson Máximo de Holanda, para corregedor do Foro Extrajudicial de Goiás.

Em discurso, Crispim reafirmou gratidão pela escolha de seu nome e disse estar consciente da responsabilidade do cargo. “Assumir a presidência é uma convocação ao trabalho”, afirmou. E fez uma convocação aos magistrados.

“Vamos fazer um pacto de união. Somente ombreados construiremos um sistema de justiça plural, eficiente, ágil e acima de tudo justo e comprometido com os valores constitucionais”, declarou.

A nova composição da mesa diretora é resultado da eleição realizada no dia 18 de outubro do ano passado, com base na Lei nº 22.833/2024, que modernizou a estrutura administrativa do Tribunal, dividindo a vice-presidência em duas.

A norma também alterou a estrutura da Corregedoria-Geral de Justiça (CGJ) do estado, ao criar a Corregedoria do Foro Extrajudicial, responsável por fiscalizar os serviços extrajudiciais e proporcionar agilidade e controle na regularidade dos atos.

Espírito republicano

Ao deixar a presidência do Judiciário goiano, Carlos Alberto França exaltou o trabalho em parceria com o Governo de Goiás, mas com independência e autonomia.

“Governador, meu reconhecimento pela firmeza de seus propósitos na condução do nosso estado e pelo espírito republicano e de correção em todas as oportunidades em que questões de estado e temas de superior interesse da população goiana foram debatidos e definidos”, frisou.

França assegurou que a atuação conjunta de todos os poderes levou Goiás a superar dificuldades orçamentárias e fiscais enfrentadas.

Subprocuradora-geral para Assuntos Jurídicos do Ministério Público, Fabiana Zamalloa pontuou a posse como momento de reafirmação do estado democrático de direito.

“Este tribunal continuará a trilhar um caminho de transparência, inovação e compromisso com os ideais democráticos”.

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás, Rafael Lara, elogiou a produtividade e qualidade da Justiça goiana na gestão de França e reforçou que a OAB-GO é parceira na construção de soluções.