Dirigentes municipais precisam atualizar dados no Mapa do Turismo Brasileiro

Goiás Turismo adverte que cadastros não renovados serão automaticamente excluídos do Mapa do Turismo Brasileiro, pelo Ministério do Turismo (Arte: Goiás Turismo)

A Goiás Turismo alerta dirigentes municipais de turismo a efetuarem a atualização anual para permanecerem inseridos no Mapa do Turismo Brasileiro, conforme descrito na Portaria 41/2021 do Ministério do Turismo.

De acordo com a Agência Estadual de Turismo de Goiás é imprescindível que os municípios realizem as atualizações o mais breve possível para que a agência consiga analisar a documentação e homologá-la no sistema.

A Goiás Turismo adverte ainda que os cadastros não renovados serão automaticamente excluídos do Mapa do Turismo Brasileiro, pelo Ministério do Turismo.

A notificação via e-mail realizada pelo Ministério do Turismo, acontecerá com 60 dias de antecedência à data de vencimento de cada município.

Para saber a data limite do seu município os dirigentes municipais de turismo deverão acessar a plataforma do Sismapa (https://sistema.mapa.turismo.gov.br), com login e senha.

O município em que houve alteração de dirigente de turismo deverá solicitar junto à Goiás Turismo o acesso à Plataforma do Sismapa, via e-mail: regionalizacao.goiasturismo@gmail.com

Na solicitação deverá constar um e-mail a ser cadastrado, o nome do responsável e nome do município.