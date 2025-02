Missão Índia: Goiás busca investimentos e parcerias estratégicas

Servidores do Governo de Goiás finalizam últimos detalhes da missão que busca novos investimentos para o estado (Foto: André Bianchi)

Missão Índia – O Governo de Goiás pretende estreitar as relações com cerca de 10 empresas com sede na Índia, consideradas potenciais investidoras, durante missão comercial ao país asiático, de 10 a 21 de fevereiro. A delegação goiana está finalizando os detalhes da agenda pública, que teve uma parte divulgada nesta segunda-feira (03/02).

O governador Ronaldo Caiado embarca no sábado (08/02) para sua primeira viagem institucional ao destino.

Uma das principais apostas do governo para atrair novos negócios será a ação denominada Invest Goiás, um conjunto de encontros, apresentações e painéis de discussão para divulgar as potencialidades econômicas do estado.

“A Missão Índia nos dará uma oportunidade única de ampliar negócios, apresentar nossas potencialidades e formar PPPs (Parcerias Público-Privadas) e outros tipos de parcerias”, ressaltou o presidente da Goiás Parcerias, Diego Soares.

Missão Índia

Três empresas líderes do mercado global, com sede em Mumbai, estão no roteiro da missão. São elas:

Tata Group, maior grupo empresarial privado da Índia, composto por empresas em diversos setores de negócios;

Mahindra Group (M&M), que tem parcerias com empresas como Renault e Nissan;

JSW Group, conglomerado multinacional indiano com negócios em áreas como aço, energia, infraestrutura, cimento, setor automotivo e tintas.

Também estão confirmados encontros com o ministro indiano das Relações Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, além de visitas institucionais.

“Estamos indo à Índia para conhecer o sistema político e o planejamento futuro do país, que certamente irão colaborar com a nossa estratégia de crescimento de longo prazo para o Estado de Goiás”, sinaliza Adriano da Rocha Lima, secretário-geral de Governo.

As tratativas têm sido feitas com auxílio da Câmara de Comércio e Indústria Indo-Brasileira (CCIIB), organização que atua na intermediação de negociações e no fortalecimento das relações bilaterais entre Brasil e Índia.

“A Índia vê o Brasil como porta de entrada para a América Latina e busca expandir investimentos em setores estratégicos, como agronegócio, energia renovável, infraestrutura, tecnologia e indústria farmacêutica – áreas em que Goiás se destaca”, enfatizou o CEO Paulo Azevedo.

Compromissos

Na agenda do governador Ronaldo Caiado estão previstos compromissos no evento India Energy Week, no qual deve discursar em um painel de lideranças, além de visitas às Confederações Indianas da Indústria e da Indústria Farmacêutica, à feira de indústria têxtil Bharat Tex, ao Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital e à empresa Aditya Birla Industries, que atua nos ramos farmacêutico, de mineração, têxtil e de celulose.

Ainda está no radar do governo a formatação de uma parceria entre a Universidade Estadual de Goiás (UEG) e o Instituto Indiano de Tecnologia Gandhinagar (IIT Gandhinagar), além de cooperação com um instituto de pesquisas local.

Paralelamente, empresários goianos, que viajam com recursos próprios, também farão visitas e reuniões com empresas indianas. O cronograma de atividades ainda pode sofrer alterações.

Comércio

Somente em 2024, o estado de Goiás exportou o equivalente a US$ 283 milhões à Índia, sendo a maior parte desse valor em produtos de gorduras e óleos animais ou vegetais, gorduras alimentares e ceras de origem animal ou vegetal. Na sequência, estão açúcares e produtos de confeitaria, sal, enxofre, gesso, cal, bebidas, ferro fundido e aço, entre outros.

Já as importações totalizaram US$ 231 milhões, principalmente em produtos farmacêuticos e químicos. Os dados são da Secretaria de Indústria e Comércio (SIC).