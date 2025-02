Prefeitura de Anápolis fará mutirão para entregar kits escolares em escolas e CMEIs

Estudantes também vão receber uniformes e mochila nas próximas semanas (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Nesta segunda-feira (03), de acordo com o prefeito Márcio Corrêa, o depósito da Educação recebeu mais 3 carretas com os kits escolares destinados para a educação infantil e para o ensino fundamental.

Esses materiais individuais começaram a ser entregues no primeiro dia do ano letivo de 2025, que começou no dia 27 de janeiro.

Segundo o prefeito, a entrega dos materiais faz parte das prioridades da gestão para que os pais não tenham que usar recursos próprios para aquisição dos itens.

“Quando assumi a gestão não tinha nem contrato desses kits, e já vamos seguir entregando eles nessa semana. Nas próximas semanas, serão os uniformes e mochilas”, afirmou Márcio.