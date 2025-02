Basileu França abre mais de mil vagas para cursos gratuitos de arte

Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França está com inscrições abertas para 1.027 vagas dos cursos gratuitos de artes visuais, circo, dança e música (Foto: Secti)

A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França, unidade do Governo de Goiás, abriu inscrições para preencher 1.027 vagas dos cursos gratuitos de artes visuais, circo, dança e música.

Os cursos são para Formação Inicial e Continuada (FIC) e também para quem já detém conhecimentos nas respectivas áreas. O período de inscrição varia conforme a categoria, com prazos de fechamento dos editais variando de 5 a 19 de fevereiro.

Os editais e as inscrições estão disponíveis exclusivamente no site.

Edital para cursos gratuitos de arte

Após as inscrições, os candidatos devem se submeter a testes de aptidão. As datas dos testes são informadas após as inscrições homologadas, diante do nome de cada candidato classificado. Por isso, é necessária a leitura atenta do edital e atenção aos prazos estabelecidos.

As aulas estão previstas para serem iniciadas no final de fevereiro e no início de março, segundo o prazo para cumprimento de todas as etapas de cada área.

A Escola

Instituição é referência mundial em formação artística (Foto: Secti)

Ligada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), a Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França é referência mundial na formação artística. A instituição prepara talentos reconhecidos em diversas áreas e leva o nome do estado para festivais e competições nacionais e internacionais.

A iniciativa do artista visual Luiz Curado, que criou a Escola de Artes Veiga Valle para o ensino das artes plásticas para crianças no começo da década de 1960, atingiu outro patamar desde 2019, com uma série de investimentos do Governo de Goiás.

Hoje se transformou em um centro de conhecimentos especializados que atende, anualmente, cerca de 4 mil alunos.