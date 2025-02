Prefeitura de Anápolis convoca professores aprovados em concurso; veja lista

Profissionais possuem prazo de 30 dias para se apresentarem com toda a documentação solicitada (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A lista foi divulgada no Diário Oficial e os chamados deverão compor o quadro de servidores da educação infantil e ensino fundamental.

A convocação segue o resultado do Concurso Público regido pelo Edital n.o 001/2019, homologado pelo Decreto no 45.010, de 30 de junho de 2020, prorrogado pelo Decreto no 47.866, de 30 de junho de 2022 e Decreto no 50.304, de 27 de junho de 2024.

Os profissionais possuem um prazo de 30 dias para se apresentarem no Núcleo de Posse, Cadastro e Atualização de Dados da Diretoria de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Economia e Planejamento, na Prefeitura de Anápolis.

O atendimento ocorre no período das 08h às 12h, e das 14h às 17h, e todos devem acessar o Diário Oficial para observar quais documentos devem ser apresentados para a lavratura do termo de posse.

Confira a lista dos professores convocados: