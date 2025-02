Pesquisa do Procon aponta variações nos preços da água mineral e do gás em Anápolis

Denúncias sobre situações irregulares ou práticas suspeitas podem ser feitas diretamente no órgão (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Durante a pesquisa foram visitados os seguintes locais: Moura Gás, Super Chama, Boa Praça Gás, Turbo Gás, Top Gás, Ana Gás, Alô Gás, Ultragás, Mendes Gás, Casa Gás, Gás 18, Gás Legal, Goiás Gás e Alto Gás.

A maior variação de preço foi encontrada na água mineral de 20 litros no modelo de retirada em portaria com uma variação de 58%, sendo o menor valor registrado no Mendes Gás por R$ 12,00 (doze reais) e o maior valor no Superchama por R$ 19,00 (dezenove reais).

Durante a pesquisa, foi identificada também a variação de preço em outros produtos como cilindro de 20kg para entrega (33%), botijão de gás de 13kg para retirada na portaria (28%), água mineral de 20 litros para entrega (27%), botijão de gás de 13kg para retirada em domicílio (15%) e cilindro de 45kg para entrega (14%).

O órgão orienta que os consumidores devem sempre observar no botijão de gás o lacre, o rótulo de segurança, as condições físicas do objeto e a marca em alto relevo.

Além disso, recomenda-se que, caso o consumidor tenha dúvidas sobre o peso do botijão, exija a pesagem para conferência.

As denúncias sobre situações irregulares ou práticas suspeitas podem ser feitas diretamente para o Procon, pelo telefone (62) 3902-1365, ou pelo Zap da Prefeitura (62) 3902-2882.

Veja na íntegra a tabela e o relatório técnico da pesquisa.