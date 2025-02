Edital do Concurso de Revitalização do Centro de Anápolis já tem data de lançamento

Arquitetos e urbanistas poderão apresentar projetos de propostas de mudanças para a região com soluções de rápida implementação

(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O anúncio da data de lançamento do edital foi feito pelo Secretário de Habitação e Planejamento, Thiago de Sá, que comentou sobre as previsões de mudanças esperadas nos projetos apresentados pelos participantes do concurso.

“Será uma modalidade de concurso de melhor projeto, vai dar a possibilidade que a gente traga a premissa de um processo transparente. As discussões tem sido feitas de forma técnica e de muito bom senso entre os interessados”, afirmou.

Segundo o secretário, após a apresentação do projeto, serão verificadas questões técnicas e orçamentárias para a contratação das empresas que vão executar a obra, em seguida será possível iniciar a implementação na cidade.

“Acreditamos que até o final do ano tenhamos tudo formatado, a viabilidade técnica definida, para a contratação de uma empresa e o início da obra no início do ano que vem”, afirmou.

No início desta semana, profissionais da Secretaria de Habitação e Planejamento se reuniram com o prefeito Márcio Corrêa (PL) e representantes de diversas áreas para discutirem as possíveis mudanças na região.

Um dos temas foi discutido principalmente com os representantes da Urban: a descentralização do terminal.

“Temos um fluxo muito grande, principalmente no terminal urbano. A Urban tem projetos relacionados a melhoria daquela região e eles estão abertos para discutir”, explicou Thiago.