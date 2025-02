Baldy anuncia a entrega de 33 cartões do Aluguel Social e um Centro de Atividades Múltiplas em Mozarlândia

Presidente Alexandre Baldy destaca que construção de equipamentos comunitários, além da política de habitação social em Goiás, faz parte de atribuições da Agehab

O presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Alexandre Baldy, informa que o Governo de Goiás, por meio do Goiás Social, da Agehab e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), entrega, nesta segunda-feira (10/02), 33 cartões do programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social em Mozarlândia. Na mesma ocasião inaugura o Centro de Atividades Múltiplas, Educação Cultural e Assistência Social do município, equipamento social construído com recursos do programa Pra Ter Onde Morar – Crédito Parceria, na modalidade comunitário.

O presidente da Agehab, Alexandre Baldy, ressalta que a construção de equipamentos comunitários é uma das atribuições da Agência. “O Crédito Parceria também é empregado para construir equipamentos públicos, a exemplo de praças, centros comunitários e ginásios de esportes. As políticas públicas de habitação devem cuidar dos bairros em sua integralidade”, explica.

A população mozarlandense também será contemplada com a entrega de 33 cartões do Aluguel Social, benefício de R$ 350 concedido por 18 meses para pagamento de locação do imóvel. Segundo a coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, o papel do Estado é apoiar as pessoas que mais precisam. “As despesas com o aluguel consomem grande parte da renda das pessoas. Com essa ajuda, elas podem abrir espaço para realizar outros sonhos”, observa Gracinha.

No ano passado, mais de 25 mil famílias foram beneficiadas com cartões do Aluguel Social em todo estado. O secretário da Infraestrutura, Pedro Sales, lembra que o programa foi criado em 2021 justamente para atender mais rapidamente as necessidades de famílias que engrossam as fileiras do déficit habitacional. “De lá para cá, já atendemos 72 mil famílias em 109 cidades e não vamos parar. Nossa meta é avançar por todo território goiano, alcançando novos municípios”, afirma Sales.

_Crédito: _ Edgard Soares e Octacílio Queiroz

Legenda: Agehab entrega 33 cartões do Aluguel Social e Centro de Atividades Múltiplas em Mozarlândia

Serviço

Assunto: Entrega de equipamento comunitário e 33 cartões do Aluguel Social em Mozarlândia

Quando: Segunda-feira (10/02)

Horário: 10h

Local: Centro de Promoção da Cultura da Paz São Francisco de Assis

Endereço: Av. Centro Oeste com Av. Argelino Lourenço do Carmo, Qd.19, Lt.16 a 21 – Setor dos Lagos – Mozarlândia – Goiás

