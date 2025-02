Anápolis terá 1º Festival Aberto de Atletismo com lançamento do Circuito Anapolino de Corrida de Rua

Antes do Festival, os atletas adultos poderão participar de um “Super Treinão”, às 06h

O Festival é promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio da Diretoria de Esportes, com o tema “Velocidade e salto em distância”.

Através de uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, o evento terá a participação de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos que possuem interesse pela modalidade esportiva.

Os interessados em participar da prova de velocidade ou de salto poderão fazer o cadastramento pessoalmente ao chegar no evento.

No evento, a população também poderá acompanhar o lançamento das 8 etapas do 14º Circuito Anapolino de Corrida de Rua, com a programação do evento ao longo do ano, incluindo as datas e horários.

Aquecimento antes do festival

Antes do Festival, os atletas adultos poderão participar de um “Super Treinão”, às 06h, com a participação do Maratonista Ronaldinho, que é recordista mundial.

Os participantes poderão percorrer as distâncias de 5k, 10k, 15k e 28k com saída do Kartódromo de Anápolis, no sentido do DAIA. Os 300 primeiros participantes vão receber medalhas de participação.