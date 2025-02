Procon e INMETRO realizam operação para fiscalizar postos de combustíveis de Anápolis

Orientação é que o consumidor esteja atento no momento da compra do produto e, caso encontre algo de errado, entre em contato diretamente com o Procon (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O Procon Anápolis e o INMETRO realizaram, nesta quarta-feira (05), mais uma etapa da Operação “De Olho na Bomba”, que fiscalizou bombas de postos de combustíveis com o objetivo de verificar se a quantidade solicitada pelo consumidor é entregue corretamente. Durante a ação, foram analisados vários estabelecimentos que comercializam os produtos e realizados testes de volumetria, que atesta se há ou não alguma irregularidade. A Operação começou na segunda-feira (03) e busca verificar o maior número de estabelecimentos do município. De acordo com o Procon Anápolis, uma irregularidade foi detectada. Neste local, ficou constatado que, a cada 20 litros de óleo Diesel abastecidos, os clientes recebiam 200 ml a menos. Os estabelecimentos em que são comprovadas irregularidades recebem uma notificação com o prazo máximo de 10 dias para realizarem as mudanças. A orientação é que o consumidor esteja atento no momento da compra do produto e, caso encontre algo de errado, é preciso entrar em contato diretamente com o Procon pelo número (62) 3902-1365.