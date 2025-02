Prefeitura de Anápolis retoma fornecimento de insulina ainda nesta semana

Remédios não estavam sendo fornecidos para o sistema, devido um problema anterior com o fabricante

Os pacientes que fazem uso de insulinas poderão conseguir o medicamento ainda nesta semana em Anápolis. O remédio auxilia no tratamento da diabetes.

Após reuniões realizadas no início deste ano com a nova gestão, a medicação tem previsão para ser entregue nesta quarta-feira (05) e distribuída para os pacientes a partir de quinta-feira (06).

As insulinas são fornecidas para os pacientes através do Centro de Distribuição do SUS. A garantia do fornecimento de insulinas nas farmácias populares faz parte dos investimentos na Saúde de Anápolis.