Copa Construindo Campeões abre inscrições

Copa Construindo Campeões recebeu 5 mil participantes no ano passado (Foto: Seel)

Estão abertas as inscrições para a 4ª edição da Copa Construindo Campeões! A competição, que é destinada apenas a alunos do projeto de artes marciais do Governo de Goiás reuniu cerca de 5 mil atletas na última edição, e deve receber um número ainda maior na edição de 2025, que será de 5 a 7 de setembro, em Goiânia.

Inscrições

O formulário para inscrição está disponível no site da Secretaria de Esporte e Lazer.

Além das modalidades disputadas no ano passado (karatê, judô, jiu-jitsu, taekwondo, boxe, kickboxing e kung-fu), outras artes marciais vão entrar no programa de competições, como capoeira, muay thai e wrestling.

Link de inscrição para 4ª edição da Copa Construindo Campeões