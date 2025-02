Cine Cultura estreia nova programação com ingressos a R$ 10

Filme Megalópolis estará em cartaz de 6 a 12/02, com sessão às 15h (Foto: Divulgação)

O Cine Cultura traz nova programação a partir desta quinta-feira (06/02). Entra em cartaz o longa-metragem Megalópolis, nova produção de Francis Ford Coppola, que concorreu à Palma de Ouro no 77º Festival de Cannes (2024).

A sala também participará da Semana do Cinema, que é uma campanha nacional que visa democratizar o acesso à cultura, trazendo ingressos a um valor promocional de R$ 10, até o dia 12 de fevereiro.

Megalópolis no Cine Cultura

Megalópolis teve sua estreia nacional em outubro de 2024, mas o filme teve uma exibição curta no circuito de Goiânia. Dada a relevância da obra na filmografia de um dos maiores diretores da história do cinema, a curadoria do Cine Cultura acredita ser essencial que o filme seja novamente exibido na cidade, proporcionando ao público mais uma oportunidade de conhecê-lo.

Coppola sonha em realizar Megalópolis há mais de 40 anos, mas nunca conseguiu encontrar um parceiro disposto a viabilizar sua ideia. Por isso, o diretor decidiu investir seu próprio dinheiro e prestígio no projeto, que é um épico tanto material quanto espiritual.

Ele concebe uma metrópole imaginária, onde o concreto da urbanidade é permeado pela magia do tempo, com estátuas que ganham vida e luas são capturadas pelos sonhos mais ambiciosos. Trata-se de uma fábula ousada que nos lembra das complexidades e ambiguidades do progresso e do Iluminismo.

Ainda no roteiro do cinema seguem em cartaz os clássicos Baby, de Marcelo Caetano; e Babygirl, dirigido por Halina Reijn.

Confira a programação de 06 a 12/02:

15h – Megalópolis (16 anos)

18h – Baby (16 anos)

20h30 – Babygirl (18 anos)