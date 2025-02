FCO Rural destinará R$ 126 milhões para investimentos no agro

Do total aprovado, 43,4% serão destinados a produtores rurais de pequeno porte, 55,2% para os de pequeno-médio porte e 1,4% para os de médio porte (Foto: Emater-GO)

A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás (Seapa) participou, nesta quinta-feira (06/02), da primeira reunião de 2025 da Câmara Deliberativa do Conselho de Desenvolvimento do Estado (CDE-GO/FCO).

A 412ª reunião, realizada online, aprovou 83 propostas de financiamento, na modalidade do FCO Rural, que totalizam mais de R$ 126 milhões para financiamentos. Deste total, R$ 115,8 milhões serão recursos do FCO Rural e os demais valores são recursos próprios, impulsionando o desenvolvimento da agropecuária goiana.

Os recursos aprovados beneficiarão produtores rurais de 56 municípios goianos, com investimentos voltados principalmente para a aquisição de máquinas e equipamentos, compra de matrizes, reforma de pastagens, instalação de benfeitorias e correção de solo.

Do total aprovado, 43,4% serão destinados a produtores rurais de pequeno porte, 55,2% para os de pequeno-médio porte e 1,4% para os de médio porte.

Geração de empregos

A expectativa é que esses investimentos gerem cerca de 100 novos empregos, impulsionando a economia local e contribuindo para a melhoria da infraestrutura do setor agropecuário.

“O FCO Rural é fundamental para o crescimento do agro goiano. A Seapa seguirá firme no compromisso de apoiar nossos produtores e estimular a modernização da produção agropecuária, gerando mais empregos e desenvolvimento para todo o estado”, destaca Pedro Leonardo Rezende, secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás.

O Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO) foi criado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei nº 7.827/1989. Seu objetivo é promover o desenvolvimento econômico e social nos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal, por meio de financiamento aos setores produtivos.

Os recursos vêm de alíquotas do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), além do retorno dos financiamentos.

Para saber mais acesse FCO Rural.