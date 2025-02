Volume de chuvas em Anápolis teve aumento de 50,32% em comparação janeiro do ano passado

Na cidade, são realizadas diversas ações que buscam oferecer segurança para a população nos períodos de chuva

Em janeiro de 2025, a cidade teve 377 milímetros de precipitação, enquanto no mesmo mês de 2024 o número registrado foi de 250,8 milímetros.

Os dados foram coletados através do monitoramento por pluviômetros da Defesa Civil local, em parceria com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) e com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (CIMEHGO).

Durante a análise, foram avaliados também o registro de chuvas entre os meses de outubro e dezembro do último ano. Os números destes meses foram comparados entre os anos de 2023 e 2024.

Em outubro a quantidade mudou de 127,2 (2023) para 400 (2024), em novembro o aumento foi de 166 (2023) para 412 (2024), em dezembro houve uma diminuição de um ano para o outro, sendo registrado 305 (2023) e reduzido para 234,6 (2024).

Segurança da população

A Prefeitura de Anápolis realiza diversas ações na cidade, buscando oferecer segurança para a população nos períodos de chuva.

Além dos 6 pluviômetros que detectam o fluxo da chuva em tempo real, a Defesa Civil realiza intervenções para garantir a segurança dos moradores durante temporais.

No Observatório de Segurança Pública, vários agentes também acompanham a cidade pelo sistema de câmeras para ver locais que podem apresentar alagamentos.

Há ainda um grupo de comunicação direta entre a Defesa Civil, CMTT, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Obras e Meio Ambiente. Nele, todos os profissionais conversam entre si para apontar como a chuva está em todos os pontos da cidade e acionam equipes especificas para casos de emergências.