Confira o calendário completo do 14º Circuito Anapolino de Corrida de Rua

Iniciativa foi criada em 2011 e, atualmente, conta com cerca de 5 mil inscritos por edição

O lançamento do 14º Circuito Anapolino de Corridas de Rua aconteceu neste sábado (08), no Centro de Iniciação ao Esporte. O evento começou às 7h30 com a participação da população e de autoridades locais.

De acordo com o cronograma da Diretoria de Esportes, o primeiro semestre do ano contemplará quatro provas, sendo a 1ª etapa no dia 29 de março (noturno), a 2ª etapa no dia 27 de abril, a 3ª no dia 18 de maio, e a 4ª no dia 22 de junho.

O segundo semestre prevê as últimas quatro etapas do circuito, sendo a 5ª no dia 24 de agosto, a 6ª no dia 28 de setembro, a 7ª no dia 26 de outubro (modalidade Cross Country), finalizando a 8º etapa no dia 29 de novembro.

Além delas, também está confirmada a Minimaratona de 31 de julho, que comemora o aniversário da cidade. Ela está prevista para o dia 27 de julho.

O Circuito Anapolino de Corrida de Rua foi criado em 2011. Na época, a modalidade contava por cerca de 90 corredores. Atualmente, porém, são cerca de 5 mil inscritos por edição.