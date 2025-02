Orquestra Sinfônica Jovem abre a temporada de concertos 2025

Orquestra Sinfônica Jovem é composta por 75 músicos com idade entre 15 e 35 anos (Foto: Secti)

A Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás (OSJG) abre sua temporada de concertos em 2025 nesta sexta-feira (21/02), às 20 horas, no Teatro Escola Basileu França, em Goiânia, sob a regência de seu maestro titular e diretor artístico, Eliel Ferreira.

A temática do concerto será Uma Noite na Ópera, com a participação especial da oboísta mineira Laila Rodrigues, vencedora do Concurso Nacional Basileu França para Jovens Solistas em 2023.

O repertório foi escolhido para evidenciar como o gênero operístico influencia a construção e desenvolvimento da Orquestra. Entre as óperas selecionadas estão La Favorita, de G. Donizetti, La Traviata, de G. Verdi, Príncipe Igor, de A. Borodin, e Cavalleria Leggera, de F. Suppé.

A entrada é gratuita, por ordem de chegada.

Solista

Oboísta Laila Rodrigues é convidada especial para abertura da temporada 2025 (Foto: Divulgação)

Solista da noite, Laila Rodrigues iniciou sua formação na Escola de Música da Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG). Nessa instituição, fez o curso de bacharelado em oboé, concluído em 2019. No mesmo ano, foi uma das vencedoras do concurso Jovem Músico do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). Recebeu vários prêmios por sua atuação, entre eles o importante Academia Jovem Concertante, em 2022 e 2023.

Sobre sua apresentação com a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás, Laila destaca que essa é uma oportunidade rara e especial em sua trajetória, pois, como instrumentista, é comum tocar com uma redução para piano, e agora terá a chance de executar um concerto “da maneira que foi idealizado, com o acompanhamento da orquestra, o que torna o momento ainda mais significativo”, diz.

Orquestra

OSF se destaca por formar jovens músicos no Centro-Oeste do país (Foto: Divulgação)

A Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás, um projeto da Escola do Futuro em Artes Basileu França, foi fundada em 2001 e tem se destacado como um dos principais centros de formação de jovens músicos do Centro-Oeste brasileiro.

A OSJG é mantida pelo Estado e gerida pela Universidade Federal de Goiás, por meio do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT/UFG).

Serviço

Assunto: Concerto de abertura da temporada da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás

Quando: Sexta-feira (21/2), às 20h

Onde: Teatro Escola Basileu França. Endereço: Av. Universitária, nº 1750, Setor Universitário, Goiânia (GO)